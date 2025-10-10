José Jerí juró como presidente de la República tras vacancia de Dina Boluarte

José Jerí es el nuevo presidente de la República después de que el Congreso aprobó la vacancia contra Dina Boluarte. Tras su juramentación, el mandatario brindó su primer discurso ante el Pleno.

José Jerí asume la Presidencia de la República

A la una de la madrugada de hoy, tras una intensa y ardua jornada, José Enrique Jerí Oré juró ante el Pleno del Congreso como presidente de la república tras la aprobación de la vacancia de Dina Boluarte Zegarra, ahora exmandataria.

"Asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento, hasta el 28 de julio 2026, que defenderé mi país, la soberanía nacional, la integridad física y moral de nuestro país, de nuestra república, la independencia de nuestras instituciones democráticas, que cumpliré y haré cumplir nuestra Constitución Política, las leyes de nuestro país, y las libertades de nuestra república", expresó

Durante su discurso de orden, Jerí Oré anunció que asume con humildad la presidencia de la república por sucesión constitucional, "para instalar y dirigir un gobierno de empatía y de reconciliación nacional de amplia base y para el cual tenemos que construir, juntos, acuerdos mínimos".

Sostuvo que el Perú atraviesa una crisis política constante que pareciera no tener fin por gobiernos que no terminan su mandato, instituciones debilitadas y una ciudadanía cansada.

El mandatario pidió perdón a la población por los errores que se han podido cometer. "A todos ellos las disculpas del caso y una promesa: La promesa de comenzar a construir, sentar las bases de un país que permita, justamente, generar una reconciliación entre todos los peruanos. Debemos sembrar esas bases el día de hoy", dijo.

Dina Boluarte es destituida como jefa de estado

El Pleno de Congreso solicitó a Dina Boluarte presentarse hoy a las 11:30 p.m. para que pueda defenderse junto a su abogado tras las cuatro mociones de vacancia como Jefa de Estado. Tras esperarla 20 minutos, el Presidente del Congreso de la República decidió realizar la votación de manera directa para su destitución por incapacidad moral permanente.

Entonces, pasada la media noche se decidió iniciar con la votación de todos los congresistas presentes en la Sesión del Pleno, donde 123 votaron a favor de la vacancia, 0 de votos nulos y 0 en contra, dando así la vacancia de Dina Boluarte Zegarra como presidenta de la República.