Tony Rosado estalla contra Dina Boluarte tras ataque a Agua Marina en su concierto: "No sabe donde está parada"

La noche del 8 de octubre, Agua Marina fue víctima de un ataque armado durante su concierto en el Círculo Militar "Sede Tarapacá" de Chorrillos, un hecho que dejó cinco heridos y generó gran indignación entre la comunidad artística. A raíz de lo ocurrido, diversas figuras del espectáculo nacional expresaron su apoyo al grupo piurano. Entre ellos destacó Tony Rosado, quien no dudó en alzar su voz de protesta.

Tony Rosado exige respuestas y critica al Gobierno

Durante una entrevista con el programa "América Hoy", Tony Rosado relató que la noticia del atentado lo sorprendió mientras ofrecía una presentación en otra ciudad. El cantante no ocultó su molestia y cuestionó duramente la gestión de la presidenta Dina Boluarte, a quien acusó de estar desconectada de la realidad del país.

"Lo que pasa con la presidenta es que no sabe nada de lo que pasa en el pueblo, no sabe dónde está parada y está ahí solo porque sacaron al presidente. ¿Qué mensaje es ese de decir que no respondan llamadas? ¿Dónde estamos? Esa señora no debe estar ahí y el Perú debe reaccionar por quién estamos", declaró Rosado indignado.

El intérprete también confesó que ha tenido que reforzar su seguridad personal por temor a ser víctima de la delincuencia. Según explicó, ahora se moviliza acompañado de cuatro agentes de resguardo, aunque reconoce que vive con miedo ante la falta de control en las calles.

"Ahora ando con cuatro seguridad y uno anda con miedo. Cuando voy caminando, estoy mirando a todas partes. No me explico si el Gobierno sabe lo que pasa, por qué no toman cartas en el asunto. Yo digo, ¿por qué los extorsionadores no atacan a los congresistas o a la presidenta? Lo que pasa es que el Gobierno hace todo esto para tener al pueblo así. Viven en una burbuja mientras el país se hunde", manifestó el artista.

Tony Rosado recuerda el atentado que sufrió en su local

Durante la conversación, Tony Rosado también habló sobre el atentado que sufrió hace unos meses en su local de Piura, cuando sujetos desconocidos dispararon contra el establecimiento mientras se encontraba con su familia. El cantante aseguró que, a pesar del tiempo transcurrido, no ha recibido respuestas claras por parte de las autoridades.

"Voy a la Policía y me dicen que está en proceso de investigación, pero que no me pueden informar nada porque es investigación secreta. Me dicen que han identificado a los de la moto, que tienen orden de captura, pero creo que es pura mentira y no hacen nada", manifestó el artista con evidente frustración.

Asimismo, reveló que después del ataque empezó a recibir amenazas anónimas, algo que nunca antes le había ocurrido.

"No recibo nada de eso ni amenazas. De frente fueron y dispararon. Lo que me asustó fue que mi hija estaba adentro. No me pidieron nada, pero al día del atentado sí me llegó este mensaje", relató, sin ocultar su preocupación.

En el pronunciamiento de Tony Rosado se suma al de otros artistas que han exigido mayor seguridad para los ciudadanos y medidas reales contra la delincuencia. La violencia que afectó a Agua Marina reavivó un debate urgente sobre el papel del Estado en la protección de los peruanos.