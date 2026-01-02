Calendario de FERIADOS 2026 en Perú: Conoce la lista oficial de días festivos y descanso para este año

El 2026 trae consigo un calendario lleno de momentos para descansar y celebrar las festividades más importantes de Perú. Desde celebraciones cívicas hasta religiosas, estos feriados están establecidos por la normativa laboral. A continuación, presentamos los 16 feriados nacionales oficiales del próximo año.

Feriados 2026

Enero

El año comienza con la celebración de Año Nuevo el jueves 1 de enero, marcando el inicio de 2025.

Febrero y Marzo

En estos meses no habrá feriados oficiales en el país, lo que permite un breve respiro tras el inicio de año.

Abril

El mes de abril será significativo para los devotos de la religión católica, ya que los días jueves 2 y viernes 3 se celebran Jueves Santo y Viernes Santo, respectivamente, en el marco de la Semana Santa.

Mayo

El viernes 1 de mayo será el Día del Trabajo, un feriado dedicado a los trabajadores de Perú.

Junio

En junio, los peruanos podrán disfrutar de un feriado el domingo 7 de junio con la conmemoración de la Batalla de Arica y el Día de la Bandera. Además, el lunes 29 se celebra San Pedro y San Pablo.

Julio

El mes de julio tendrá dos importantes celebraciones: el jueves 23, con el Día de la Fuerza Aérea del Perú, y los días martes 28 y miércoles 29, con las Fiestas Patrias, que rinden homenaje a la independencia del país.

Agosto

Agosto contará con el Día de la Batalla de Junín el jueves 6 de agosto y el Día de Santa Rosa de Lima el domingo 30.

Septiembre

No se registran feriados oficiales en septiembre.

Octubre

El jueves 8 de octubre será el feriado del Combate de Angamos, un día de recordación histórica para el país.

Noviembre

El domingo 1 de noviembre se celebrará Día de Todos los Santos, en honor a todos los santos y mártires de la iglesia católica.

Diciembre

El cierre del año llega con varios feriados importantes: el martes 8 de diciembre, Inmaculada Concepción; el miércoles 9 de diciembre, Batalla de Ayacucho, y el viernes 25, Navidad, una de las festividades más esperadas del año.

De esta manera, el primer feriado largo que se tendrá será en el mes de junio. De ahí habrán feriados en medio de la semana, pero sin poder llegar a completarse varios días. De igual manera, muchas personas podrán aprovechar la oportunidad de juntarlo con sus vacaciones y poder descansar en estos días festivos en el 2026.