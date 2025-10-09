Integrantes de Agua Marina en el Hospital Almenara están estables, informó médico: "Fuera de peligro"

La tragedia que golpeó a la orquesta Agua Marina durante su concierto en Chorrillos sigue generando conmoción. Cuatro músicos resultaron heridos luego de que un grupo armado abriera fuego en pleno show la noche del martes. Sin embargo, el médico Ricardo Villarán, del hospital Guillermo Almenara, llevó un mensaje de esperanza al confirmar que dos de los integrantes están estables y fuera de peligro.

Integrantes de Agua Marina heridos están fuera de peligro

La noche del martes 8 de octubre, un atentado armado durante un concierto de Agua Marina en Chorrillos dejó a todos en shock. Cuatro músicos de la popular agrupación de cumbia resultaron heridos por disparos en pleno show y dos de ellos fueron llevados de urgencia al hospital Guillermo Almenara. Hoy, el médico Ricardo Villarán, encargado de su atención, dio un mensaje tranquilizador.

El especialista del hospital de EsSalud explicó que el tecladista César More y el animador Wilson Ruiz fueron trasladados de inmediato tras el ataque. Destacó la rápida acción del personal médico y que continúan estables desde que llegaron al hospital.

"Llegaron a las 11:30 de la noche, procedentes del policlínico Rodríguez Lazo, en Chorrillos, donde recibieron la primera atención. Llegaron estables y se les realizaron los exámenes necesarios... Se mantienen estables", indicó el doctor Villarán en entrevista con Exitosa Noticias.

Según precisó el médico, las heridas no comprometen órganos vitales. Aclaró que los integrantes continúan bajo monitoreo permanente en la Unidad de Cuidados Especiales.

"Van a permanecer en la Unidad de Cuidados Especiales de Emergencia, todo el tiempo que sea necesario", sostuvo.

No tendrán una intervención quirúrgica

No serán operados. Villarán descartó que los músicos requieran cirugía. El médico agregó que las lesiones se produjeron en la espalda, pero sin daño grave.

"Fueron evaluados por el cirujano de tórax, quien determinó que no requieren una intervención quirúrgica. Estamos con una conducta médica expectante. Si hubieran necesitado cirugía, ya estarían en sala de operaciones", explicó. "Solo puedo decir que es en la espalda. No tenemos autorización de la familia para dar más detalles", mencionó.

A pesar de la gravedad del ataque, el especialista aseguró que ninguno de los heridos corre peligro. Ambos continúan bajo observación constante mientras se espera su pronta recuperación.

"Lo importante es que están fuera de peligro. (¿Órganos comprometidos?) Uno de ellos tiene un órgano parcialmente, ¿no? El otro no", detalló.

Los heridos de Agua Marina en el hospital Almenara son Wilson Javier Ruiz Julca (40 años), animador de la agrupación, y César Augusto Mori Nizama (51 años), tecladista. Ambos permanecen internados bajo observación, mientras que el resto de sus compañeros y familiares se mantienen atentos a su evolución.

El doctor Villarán también habló del estado emocional de los músicos tras el ataque. Asimismo, recordó que todos los integrantes de la orquesta cuentan con seguro social activo, por lo que están recibiendo atención médica gratuita.

En conclusión, el atentado contra Agua Marina fue un susto que pudo terminar en tragedia. La situación ha generado indignación y tristeza entre los fanáticos y figuras del espectáculo. Aunque la Policía aún investiga los motivos del ataque, la buena noticia es que dos de los músicos se están recuperando, según informó el médico del Hospital Almenara.