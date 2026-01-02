Precio del DÓLAR HOY, viernes 2 de enero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano arranca el nuevo año sin sobresaltos. El dólar mantiene un comportamiento estable en los primeros días de enero, una tendencia que ya se venía observando desde el cierre de diciembre y que ofrece previsibilidad a ciudadanos y empresas.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este viernes 2 de enero, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.358 soles para la compra y 3.368 soles para la venta, confirmando la continuidad del rango visto en las jornadas previas.

Este escenario no sorprende al mercado. En los últimos días de diciembre y el inicio de enero, el tipo de cambio ha mostrado variaciones mínimas, moviéndose apenas algunos centavos, sin marcar una tendencia clara al alza ni a la baja.

Durante el cierre del año pasado, el dólar se mantuvo prácticamente estable en jornadas consecutivas. Incluso en fechas festivas y feriados, el precio no presentó cambios bruscos, reforzando la sensación de calma en el mercado.

En los primeros días del 2026, el comportamiento ha sido similar. Los ajustes han sido leves y se han mantenido dentro de márgenes muy estrechos, lo que evidencia un equilibrio en el mercado cambiario local.

Precio del dólar del 1 al 2 de enero. (SUNAT)

Especialistas señalan que esta estabilidad responde a una demanda moderada de dólares en el arranque del año. Además, no se han registrado eventos económicos o políticos de alto impacto que generen presión sobre el tipo de cambio.

A nivel internacional, la moneda estadounidense tampoco ha mostrado movimientos fuertes que se reflejen directamente en el mercado peruano. Este contexto externo ha contribuido a mantener la calma en el tipo de cambio.

Para las familias, un dólar estable resulta favorable. Permite planificar gastos, pagos y compromisos propios del inicio de año sin el temor de enfrentar subidas repentinas en la cotización.

En el caso de las empresas, especialmente importadoras y exportadoras, la estabilidad del dólar reduce la incertidumbre. Esto facilita la planificación financiera y la toma de decisiones en las primeras semanas del año.

También se benefician quienes reciben remesas o perciben ingresos en dólares, ya que pueden anticipar el valor de sus conversiones sin sobresaltos que afecten su presupuesto. Si bien el mercado cambiario siempre está expuesto a factores externos, el comportamiento observado en los últimos días sugiere que el dólar seguirá moviéndose dentro de rangos controlados en el corto plazo.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este viernes 2 de enero de 2026 vas a comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio del dólar puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder dinero y a sacarle mejor provecho a lo que tienes.

También es importante consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, existen otras plataformas confiables donde puedes revisar el tipo de cambio actualizado.

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar en Perú inicia este viernes 2 de enero con una tendencia estable. La moneda estadunidense mantiene la calma en el mercado cambiario y ofreciendo un escenario de previsibilidad en el arranque del nuevo año.