Precio del DÓLAR HOY, 13 de noviembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar continúa con un comportamiento controlado en el mercado peruano, mostrando ligeras variaciones que mantienen su cotización dentro de un rango de estabilidad. La tendencia refleja confianza en la economía local y una política monetaria consistente por parte del Banco Central de Reserva (BCR).

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio hoy, jueves 13 de noviembre, se ubica en S/ 3.362 para la compra y S/ 3.372 para la venta, evidenciando un leve incremento respecto a la jornada anterior.

Estabilidad durante la semana. En los últimos días, el dólar ha mostrado una tendencia lateral, sin sobresaltos importantes. Desde el inicio de noviembre, la divisa estadounidense ha oscilado en torno a los S/ 3.36 y S/ 3.38, manteniéndose dentro de un margen que demuestra estabilidad en el mercado cambiario peruano.

Precio del dólar del 1 al 13 de noviembre. (SUNAT)

El BCR ha continuado interviniendo de manera moderada para evitar fluctuaciones bruscas y asegurar la estabilidad de la moneda nacional. Este control ha permitido que el sol peruano mantenga su solidez frente al dólar, incluso en un contexto internacional de incertidumbre económica.

Factores que impulsan la calma cambiaria. El equilibrio del tipo de cambio se explica por la combinación de una inflación contenida, un flujo sostenido de exportaciones y la confianza de los inversionistas. Además, las reservas internacionales se mantienen en niveles óptimos, respaldando la capacidad del país para responder ante movimientos externos.

A nivel internacional, los mercados siguen atentos a las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED). Sin embargo, las expectativas de una pausa en las alzas de tasas han generado tranquilidad en las economías emergentes, incluyendo al Perú.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este jueves 13 de noviembre de 2025 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede variar dependiendo del banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, es importante estar bien informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

Además, se sugiere consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, también puedes revisar el tipo de cambio en estas fuentes seguras:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar inició este jueves 13 de noviembre con una cotización de S/ 3.362 para la compra y S/ 3.372 para la venta, según la SUNAT. El comportamiento de la divisa muestra una ligera recuperación, pero se mantiene estable, consolidando un panorama de calma cambiaria en el mercado nacional y favoreciendo la previsibilidad económica en la recta final de la semana.