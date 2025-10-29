RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Precio del DÓLAR HOY, 29 de octubre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

Según la SUNAT, el tipo de cambio se mantiene dentro de los márgenes normales del mercado, reflejando la fortaleza del sol peruano y la confianza en la economía nacional.

Precio del dólar hoy, 29 de octubre.
Precio del dólar hoy, 29 de octubre.
29/10/2025

El dólar en el Perú continuó mostrando estabilidad este miércoles, manteniendo su comportamiento moderado de las últimas semanas. La moneda estadounidense registró una ligera variación respecto al cierre anterior, en un contexto de calma cambiaria tanto a nivel local como internacional.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio hoy, miércoles 29 de octubre, se ubica en S/ 3.387 para la compra y S/ 3.396 para la venta, mostrando una leve alza frente a la jornada del martes.

Comportamiento estable del dólar. Durante todo el mes, el tipo de cambio ha mantenido una tendencia estable, con fluctuaciones mínimas que no superan los márgenes normales del mercado. Este comportamiento demuestra la fortaleza del sol peruano y la confianza de los inversionistas en la estabilidad económica del país.

Precio del dólar del 1 al 29 de octubre. (SUNAT)
Precio del dólar del 1 al 29 de octubre. (SUNAT)

El Banco Central de Reserva (BCR) ha continuado interviniendo de forma prudente para evitar movimientos bruscos en la cotización. Además, factores como la entrada constante de divisas por exportaciones y la estabilidad política interna han contribuido a sostener la calma del mercado cambiario.

Factores internacionales y locales. A nivel global, el dólar se ha movido ligeramente debido a la expectativa por las decisiones de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos, que analiza posibles ajustes en sus tasas de interés. Sin embargo, el impacto de estos movimientos en el mercado peruano ha sido limitado gracias a la solidez de la política monetaria local.

En el panorama nacional, los indicadores económicos muestran un entorno controlado, con inflación moderada y un flujo estable de capitales. Esto ha permitido que el tipo de cambio se mantenga dentro de un rango de equilibrio, brindando seguridad tanto a las empresas como a los consumidores.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este miércoles 29 de octubre de 2025 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es bueno estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

También se recomienda revisar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes consultar el tipo de cambio:

En resumen, el dólar inicia este miércoles 29 de octubre con una cotización de S/ 3.387 para la compra y S/ 3.396 para la venta, según la SUNAT. La moneda estadounidense sigue mostrando un comportamiento estable, reflejando la fortaleza del mercado financiero peruano y la confianza en la economía nacional.

