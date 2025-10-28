Precio del DÓLAR HOY, martes 28 de octubre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar en el mercado peruano volvió a mostrar estabilidad este martes, en medio de un escenario internacional de cautela. La divisa norteamericana registró un leve movimiento respecto al día anterior, manteniendo su tendencia estable durante todo octubre.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio hoy, martes 28 de octubre, se ubica en S/ 3.376 para la compra y S/ 3.387 para la venta, evidenciando una mínima variación frente al cierre del lunes.

Tendencia de estabilidad. A lo largo del mes, el dólar ha mostrado un comportamiento uniforme, con ligeros descensos y posteriores recuperaciones que no han superado los márgenes normales del mercado. Desde finales de septiembre, la cotización ha oscilado sin sobresaltos, reforzando la confianza en la solidez de la economía peruana.

Precio del dólar del 1 al 28 de octubre. (SUNAT)

El Banco Central de Reserva (BCR) continúa desempeñando un rol clave al intervenir oportunamente para evitar fluctuaciones bruscas. Además, el flujo constante de divisas por exportaciones y la estabilidad de los indicadores económicos locales han contribuido a mantener la calma cambiaria.

Factores externos y locales. En el ámbito internacional, el dólar ha estado influenciado por la expectativa sobre las decisiones de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos, especialmente respecto a posibles ajustes en las tasas de interés. Sin embargo, el impacto de esos movimientos en el mercado peruano ha sido mínimo.

A nivel nacional, la inflación controlada y la confianza de los consumidores han permitido que el tipo de cambio se mantenga dentro de una franja de estabilidad. Los analistas señalan que el sol peruano sigue mostrando fortaleza ante el dólar, respaldado por la gestión monetaria y fiscal del país.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este martes 28 de octubre de 2025 estás pensando en comprar o vender dólares, es recomendable que revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Ten en cuenta que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es bueno estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

También se sugiere revisar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, estas son otras fuentes seguras donde puedes consultar el tipo de cambio:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar inicia este martes 28 de octubre con una cotización de S/ 3.376 para la compra y S/ 3.387 para la venta, según la SUNAT. La moneda estadounidense mantiene su comportamiento estable, reflejando la solidez del mercado cambiario y la confianza de los inversionistas en la economía peruana.