Precio del DÓLAR HOY, lunes 27 de octubre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El precio del dólar en el Perú comenzó la semana con una leve reducción, manteniendo la tendencia de estabilidad que ha caracterizado el comportamiento de la moneda estadounidense durante el mes de octubre. Pese a las variaciones mínimas, el mercado cambiario continúa mostrando calma.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio hoy, lunes 27 de octubre, se ubica en S/ 3.377 para la compra y S/ 3.385 para la venta, lo que representa una leve disminución respecto a la jornada anterior.

Comportamiento estable del dólar. Durante las últimas semanas, el dólar ha mostrado un comportamiento predecible, con pequeñas oscilaciones que no superan los diez puntos básicos. Desde finales de septiembre, la divisa norteamericana ha registrado ligeros descensos, consolidando un escenario de estabilidad en el mercado peruano.

Precio del dólar del 1 al 27 de octubre. (SUNAT)

La intervención prudente del Banco Central de Reserva (BCR) ha contribuido a mantener el equilibrio cambiario. Además, el ingreso de divisas por exportaciones y la estabilidad política han favorecido el fortalecimiento del sol frente al dólar.

Factores que influyen en la cotización. En el plano internacional, el comportamiento del dólar ha estado marcado por la cautela de los inversionistas ante los movimientos de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos y las expectativas sobre los próximos indicadores económicos. Sin embargo, el impacto en la economía peruana ha sido limitado.

A nivel local, la confianza empresarial y el control de la inflación han permitido que el tipo de cambio permanezca dentro de un rango moderado. El flujo constante de capitales y el consumo interno sostenido son factores clave que han mantenido la tranquilidad en el mercado.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 27 de octubre de 2025 piensas comprar o vender dólares, lo mejor es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es importante estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

También se recomienda revisar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, estas son otras fuentes seguras donde puedes consultar el tipo de cambio:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar inicia este lunes 27 de octubre con una cotización de S/ 3.377 para la compra y S/ 3.385 para la venta, según la SUNAT. Pese a la leve baja, la divisa estadounidense mantiene una estabilidad constante, reflejando la solidez económica del país y la confianza del mercado en la moneda nacional.