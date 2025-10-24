Precio del DÓLAR HOY, viernes 24 de octubre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar inicia este viernes con una ligera variación en el mercado peruano, continuando con la tendencia de estabilidad que ha predominado durante todo octubre. Pese a los leves movimientos, la divisa norteamericana sigue mostrando un comportamiento controlado.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio hoy, viernes 25 de octubre, se sitúa en S/ 3.393 para la compra y S/ 3.400 para la venta, evidenciando una mínima reducción frente a la jornada anterior.

Estabilidad del tipo de cambio. Durante las últimas semanas, el dólar ha oscilado dentro de un rango estrecho, sin superar los márgenes de variación de diez céntimos. Desde finales de septiembre, el tipo de cambio ha registrado una caída progresiva, manteniéndose estable gracias a la intervención oportuna del Banco Central de Reserva (BCR).

Precio del dólar del 1 al 24 de octubre. (SUNAT)

Este escenario refleja una economía ordenada y una mayor confianza en el sol peruano. Factores como el ingreso constante de divisas por exportaciones y remesas, además de un flujo equilibrado de oferta y demanda, han contribuido a la calma cambiaria.

Contexto económico y proyecciones. En el ámbito internacional, el dólar también ha experimentado ligeras fluctuaciones debido a las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED). Sin embargo, el impacto en el Perú ha sido moderado, mostrando la fortaleza del mercado cambiario local.

Los analistas señalan que el comportamiento estable del dólar responde a la solidez de los indicadores macroeconómicos, como la inflación controlada, la estabilidad fiscal y el crecimiento sostenido de las exportaciones mineras. Estos factores brindan confianza a los inversionistas y al público en general.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este viernes 24 de octubre de 2025 estás pensando en comprar o vender dólares, lo mejor es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía está estable, siempre es bueno estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

Además, se recomienda revisar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, estas son otras fuentes seguras donde puedes consultar el tipo de cambio:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar se cotiza este viernes 25 de octubre con una cotización de S/ 3.393 para la compra y S/ 3.400 para la venta, según la SUNAT. Pese a las leves variaciones, la moneda estadounidense se mantiene estable en el mercado peruano, reflejando un escenario de tranquilidad económica y confianza en la moneda nacional.