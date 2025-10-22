Precio del DÓLAR HOY, 22 de octubre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El precio del dólar en el Perú registró una leve alza este miércoles, aunque sigue dentro del rango estable que ha caracterizado su comportamiento en las últimas semanas. La moneda estadounidense continúa moviéndose sin sobresaltos, en medio de un escenario económico local estable.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio hoy, miércoles 22 de octubre, se ubica en S/ 3.383 para la compra y S/ 3.390 para la venta, mostrando un leve repunte frente a la jornada anterior.

Comportamiento del tipo de cambio. Durante los últimos días, el dólar ha tenido movimientos mínimos, sin superar variaciones mayores a los diez puntos. Esto refleja una tendencia de calma en el mercado, respaldada por una demanda de divisas controlada y una política monetaria predecible por parte del Banco Central de Reserva (BCR).

Precio del dólar del 1 al 22 de octubre. (SUNAT)

Si bien la divisa norteamericana había venido retrocediendo desde finales de septiembre, su reciente repunte demuestra la capacidad del mercado peruano para ajustarse a las condiciones externas sin perder estabilidad.

Factores que influyen en la cotización. Los analistas destacan que el comportamiento estable del dólar responde a varios factores. Entre ellos, el equilibrio entre la oferta y demanda, el flujo constante de remesas, el control de la inflación y la confianza de los inversionistas en la economía peruana.

A nivel internacional, el billete verde también ha mostrado un ligero fortalecimiento frente a otras monedas, impulsado por datos económicos de Estados Unidos y la expectativa sobre futuras decisiones de la Reserva Federal.

En el ámbito local, la ausencia de eventos políticos que generen incertidumbre ha ayudado a mantener el tipo de cambio estable, permitiendo que el sol peruano conserve su fortaleza.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este miércoles 22 de octubre de 2025 estás pensando en comprar o vender dólares, lo mejor es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es bueno estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

Además, se recomienda revisar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, estas son otras fuentes seguras donde puedes consultar el tipo de cambio:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar inicia este miércoles 22 de octubre con un valor de S/ 3.383 para la compra y S/ 3.390 para la venta, según la SUNAT. La divisa estadounidense mantiene su comportamiento estable, consolidando un escenario de tranquilidad cambiaria que favorece tanto al sector empresarial como al consumo interno en el país.