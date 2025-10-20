Precio del DÓLAR HOY, lunes 20 de octubre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El precio del dólar en el Perú abrió la semana con una ligera baja, continuando la tendencia estable que se ha mantenido durante todo octubre. Pese a las variaciones internacionales, el tipo de cambio se mantiene dentro de un rango controlado y sin sobresaltos.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la moneda estadounidense se cotiza este lunes 20 de octubre en S/ 3.378 para la compra y S/ 3.389 para la venta, evidenciando un leve retroceso respecto al cierre del viernes pasado.

Tendencia de estabilidad. Durante las últimas semanas, el dólar ha mostrado un comportamiento predecible, con pequeñas oscilaciones que no superan los diez puntos básicos. Este comportamiento refleja la confianza del mercado en la economía peruana y la efectividad de las medidas del Banco Central de Reserva (BCR) para evitar movimientos abruptos.

Precio del dólar del 1 al 20 de octubre. (SUNAT)

La divisa norteamericana ha pasado de los S/ 3.49 registrados a fines de septiembre a ubicarse cerca de los S/ 3.38 en la actualidad. Este descenso gradual responde a un mayor ingreso de dólares al país por exportaciones, además del control de la inflación y la política fiscal ordenada del Gobierno.

Factores económicos que influyen. Analistas destacan que la estabilidad del tipo de cambio se debe a la intervención prudente del BCR, el buen desempeño de las exportaciones mineras y el flujo constante de remesas. A nivel global, la moderación del dólar frente a otras monedas también ha contribuido a mantener el equilibrio en el mercado local.

Asimismo, la ausencia de tensiones políticas o financieras internas ha favorecido que el sol peruano mantenga su fortaleza, evitando presiones que podrían encarecer el tipo de cambio.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 20 de octubre de 2025 estás pensando en comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede variar dependiendo del banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es bueno estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

Además, se recomienda revisar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes consultar el tipo de cambio:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar inicia este lunes 20 de octubre con un valor de S/ 3.378 para la compra y S/ 3.389 para la venta, según la SUNAT. La divisa estadounidense se mantiene estable y sin sobresaltos en el mercado peruano, consolidando una tendencia de equilibrio que ha marcado el comportamiento cambiario durante el mes de octubre.