Precio del DÓLAR HOY, jueves 16 de octubre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

La divisa estadounidense abrió la jornada con una ligera baja y continúa dentro de los márgenes de equilibrio que reflejan calma en el mercado cambiario.

Precio del dólar hoy, 16 de octubre.
16/10/2025

El tipo de cambio en el Perú mantiene su estabilidad, con variaciones mínimas que reflejan un panorama económico controlado. La moneda estadounidense inició la jornada del jueves con una leve caída respecto a días anteriores, manteniéndose dentro de los márgenes de equilibrio.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el dólar se cotiza este jueves 16 de octubre en S/ 3.404 para la compra y S/ 3.416 para la venta, mostrando una ligera reducción frente al cierre previo.

Estabilidad cambiaria se mantiene. Durante las últimas semanas, el tipo de cambio ha mostrado un comportamiento estable, sin sobresaltos significativos. Este escenario responde al equilibrio entre la oferta y la demanda de divisas, así como a las medidas prudentes del Banco Central de Reserva (BCR), que interviene solo cuando las variaciones son abruptas.

Precio del dólar del 1 al 16 de octubre. (SUNAT)
El dólar ha oscilado entre los S/ 3.40 y S/ 3.47 desde finales de septiembre, una muestra de que el mercado cambiario peruano mantiene su solidez a pesar de las fluctuaciones internacionales. Esta calma beneficia tanto a consumidores como a empresas, al evitar movimientos bruscos que afecten precios o importaciones.

Factores que influyen en la tendencia. A nivel global, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) continúan siendo el principal factor externo que influye en la cotización del dólar. Sin embargo, la economía peruana muestra fortaleza gracias al control de la inflación, la recuperación de las exportaciones y una política fiscal responsable.

El ingreso constante de dólares por parte de sectores como la minería, junto con la estabilidad política relativa, ha permitido que el sol mantenga su resistencia frente a la divisa norteamericana.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este jueves 16 de octubre de 2025 estás pensando en comprar o vender dólares, lo mejor es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es bueno estar informado para no perder dinero y sacarle mejor provecho a tu plata.

También se recomienda revisar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, puedes consultar el tipo de cambio en estas fuentes confiables:

En conclusión, el dólar inicia este jueves 16 de octubre con una cotización de S/ 3.404 para la compra y S/ 3.416 para la venta, según datos de la SUNAT. La divisa estadounidense mantiene su comportamiento estable, consolidando la tendencia de equilibrio que caracteriza al mercado cambiario peruano durante el mes de octubre.

