Precio del DÓLAR HOY, martes 14 de octubre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio en el Perú continúa mostrando un panorama de calma. La divisa estadounidense inició la jornada del martes con una leve baja, en medio de un contexto internacional estable y sin presiones significativas sobre la economía local.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el dólar se cotiza este martes 14 de octubre en S/ 3.423 para la compra y S/ 3.439 para la venta, mostrando una ligera caída frente a la jornada anterior.

Tendencia estable en octubre. Durante la primera quincena de octubre, el dólar ha registrado variaciones mínimas, moviéndose entre los S/ 3.43 y S/ 3.47. Este comportamiento evidencia un mercado cambiario estable, influenciado por un flujo constante de divisas y la confianza de los agentes económicos en el manejo financiero del país.

Precio del dólar del 1 al 14 de octubre. (SUNAT)

El Banco Central de Reserva (BCR) mantiene su estrategia de intervención limitada, actuando solo cuando el tipo de cambio presenta movimientos abruptos. Este enfoque contribuye a sostener la estabilidad cambiaria sin afectar la competitividad del sol.

Factores internos y externos. El retroceso del dólar en el mercado peruano también responde al fortalecimiento del sol, impulsado por los buenos indicadores macroeconómicos. A nivel internacional, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) continúan generando expectativas, aunque sin alterar significativamente el flujo cambiario local.

Por otro lado, la recuperación de sectores como la minería y la agroexportación, junto con la estabilidad política interna, ha permitido que el tipo de cambio se mantenga controlado, generando un ambiente de confianza en los inversionistas.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este martes 14 de octubre de 2025 piensas comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, es clave estar bien informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

También se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar inicia este martes 14 de octubre con una cotización de S/ 3.423 para la compra y S/ 3.439 para la venta, de acuerdo con la SUNAT. La divisa estadounidense continúa estable, consolidando un escenario de equilibrio en el mercado cambiario peruano, en línea con la tendencia que se mantiene desde finales de septiembre.