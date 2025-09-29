Melissa Paredes no descarta volver a la conducción de 'América Hoy': "Yo soy bien fresh"

Melissa Paredes sorprendió al aparecer el viernes en América Hoy para festejar los seis años del programa. Su presencia en el set generó sorpresa y tensión, ya que hace unos años tuvo diferencias con las conductoras, Janet Barboza y Ethel Pozo. Sin embargo, al parecer todo ha quedado en el pasado y Melissa deslizó la posibilidad de volver a ser conductora del espacio televisivo.

¿Melissa hará las paces con Janet y Ethel?

Melissa Paredes fue una de las conductoras principales de América Hoy cuando el programa empezó. Sin embargo, fue retirada del espacio hace unos años en medio de la polémica por un ampay con su entonces bailarín, y actual esposo, Anthony Aranda.

La última vez que estuvo en el programa, tuvo un enfrentamiento verbal con Ethel Pozo, a quien le recalcó que no era parte de su círculo cercano. Desde aquella ocasión no había vuelto al set, y en entrevistas señaló que se sintió incómoda por la forma en que la trataron.

Ahora que regresó como invitada, puso todo patas arriba y los reporteros no dudaron en preguntarle si podría volver a encontrarse con Ethel y Janet, fuera de cámaras, para hablar de lo pendiente.

"¿Van a planear irse a tomar un café o conversar con las chicas?", le consultó una reportera. Melissa respondió: "Quién sabe, uno nunca puede decir que no . Siempre nos hemos llevado muy bien, lo que pasó en su momento no nos define como personas . Al final son sucesos que quedan en el pasado, y eso es lo mejor".

Los reporteros también le preguntaron si había alguna conversación con el productor Armando para retomar su labor como conductora. Melissa no confirmó nada, pero se mostró emocionada por la posibilidad de un regreso.

"Trabajo es trabajo. Yo tengo una hija que mantener, y siempre el trabajo es bienvenido. Yo soy bien fresh", sentenció.

Así fue el regreso de Melissa a América Hoy

El pasado 26 de septiembre, el programa 'América Hoy' celebró sus seis años al aire compartiendo noticias del espectáculo. Los conductores Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila recibieron una sorpresa por el aniversario. La actriz Melissa Paredes, quien fue una de las conductoras originales, regresó después de cuatro años.

Su llegada causó un shock entre todos los conductores, quienes pasaron a saludarle de manera inmediata. La esposa de Anthony Aranda también se mostró muy emocionada y sorprendida por estar presente en el aniversario del programa.

"Definitivamente América Hoy me abrió las puertas de una manera hermosa en su momento, fue muy bonito todo lo que compartí aquí. Si bien, la forma en que me fui para mí o para algunos, fue o no la correcta. Hoy en día está demás decirlo, pero definitivamente dejó algo en mi corazón por eso estoy aquí, por el recuerdo tan bonito que se vivió con todos ustedes fue muy lindo", dijo.

De esta manera, el regreso de Melissa Paredes al set de América Hoy no solo encendió la nostalgia, sino también las especulaciones sobre su futuro en el programa. Su presencia dejó abierta la posibilidad de reconciliación y un eventual retorno a la conducción.