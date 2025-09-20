'Cachaza' se compromete con André Bankoff tras pedida de mano frente al mar: "Contigo para siempre"

¡Boda a la vista! Carol Reali, conocida en Perú como 'Cachaza', reveló con mucha alegría que se comprometió con el actor André Bankoff. La noticia la compartió el sábado 20 de septiembre en sus redes sociales, donde mostró fotos y videos de la romántica propuesta que recibió frente al mar.

Carol Reali acepta anillo de André Bankoff

La modelo brasileña Carol Reali, más conocida como 'Cachaza', anunció que se casará con el actor André Bankoff. La noticia llegó el sábado 20 de septiembre y de inmediato conquistó a sus seguidores. En sus redes sociales, la exchica reality compartió fotos y videos del romántico momento en que su novio le entregó un hermoso anillo de compromiso, en un escenario de ensueño frente al mar.

"SIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!! Un sí lleno de emoción, de lágrimas bonitas y de la certeza más grande de mi vida: quiero caminar contigo para siempre", escribió Cachaza en Instagram, dejando claro que no tuvo ninguna duda para aceptar.

Un romance que empezó en Brasil. Carol y André se conocieron en su país natal a inicios de 2023, cuando él la invitó a cenar. Desde entonces, la relación fue creciendo hasta convertirse en una de las más sólidas del espectáculo. Antes de este romance, 'Cachaza' mantuvo una relación de más de 12 años con Rafael Cardozo, etapa que cerró para empezar una nueva vida.

Por su parte, el actor brasileño también se mostró feliz con este paso tan importante y no dudó en compartir su emoción con todos sus seguidores. Con un mensaje lleno de cariño, reafirmó el amor y el compromiso que siente hacia su pareja.

André Bankoff derrocha amor por Carol Reali. (Captura de pantalla)

"Te amo mi amor, que Dios nos bendiga siempre. Yo quiero construir una familia contigo y caminar de manos atadas hasta el final de nuestras vidas", expresó en sus redes sociales.

Figuras del espectáculo la felicitan

La pedida de mano no solo emocionó a los protagonistas. De inmediato, amigos y figuras del espectáculo peruano llenaron las redes de mensajes de cariño.

Melissa Paredes escribió: "Felicidades hermositaaaa", mientras que Natalie Vértiz comentó: "FELICIDADESSSSS amiga bella!!!!! Mereces ser muy feliz!!!!".

Los seguidores también reaccionaron con miles de "me gusta" y comentarios deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

Un momento de película. El pedido de mano se realizó en lo que parece ser un lujoso resort frente al mar, con una decoración sencilla y elegante. En los videos se ve a 'Cachaza' emocionada, con lágrimas de alegría, mostrando el anillo mientras abraza a su futuro esposo.

Camino a la boda. Aunque la pareja todavía no revela la fecha exacta de la ceremonia, todo indica que será uno de los eventos más comentados del próximo año. Los fans de 'Cachaza' ya esperan con ansias más detalles de lo que promete ser una boda llena de amor y alegría.

En conclusión, Carol Reali confirma con esta pedida de mano que después de cerrar una etapa, siempre llegan nuevas oportunidades. Hoy, la querida exparticipante de "Esto es Guerra" vive uno de los momentos más felices de su vida, lista para dar el gran paso junto a André Bankoff y comenzar un nuevo capítulo lleno de amor.