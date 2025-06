'Cachaza' rompe su silencio tras declaraciones de su ex Rafael Cardozo: "Ya pasó tres años, sigue tu vida"

Hace unos días, Rafael Cardozo estuvo en el podcast de Nicola Porcella donde habló nuevamente de su expareja Carol Reali más conocida como 'Cachaza'. Tras esas declaraciones, la joven decidió pronunciarse por medio de una entrevista diciéndole que ya la supere.

En una entrevista con 'Amor y Fuego', Carol Reali fue abordada en su auto camino a un 'closet sale' de su marca de ropa. Es así como le preguntaron sobre las declaraciones de su expareja Rafael Cardozo donde reveló que terminó su relación sentimental con ella porque entró a una secta donde le lavaron su cerebro.

Luego, la artista 'Cachaza' respondió sobre las infidelidad que habría hecho su expareja y compatriota mientras tenían una relación juntos. Así mismo, comenta que en aquel momento estuvo enamorada y se pudo haber cegado, pero que con el tiempo pudo darse cuenta en la madurez como persona.

"Todos dicen que era muy claro, pero yo creo que cuando uno está dentro de una relación a veces no ve muchas cosas, el amor te hace dejar ciega por muchos motivos, uno está ilusionado en ese momento. Uno madura, va poniendo valores en la vida, va viendo de verdad qué es lo que le hace bien y lo que no ya llega a su momento de irse. Ya no me afecta, no me importa, ya fueron cosas que quedaron en el pasado, tuvo su oportunidad si no lo aprovechó, pues ya pasó", añadió.