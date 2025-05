¡Increíble! Reconocida influencer sufrió brutal ataque de su pareja en plena transmisión en vivo

La influencer brasileña Luna Ambrozevicius Abrahão vivió un momento aterrador cuando su pareja la atacó con un cuchillo mientras realizaba una transmisión en vivo para sus más de 200 mil seguidores. El brutal episodio ocurrió el lunes 19 de mayo en el barrio de Sacomã, al sur de São Paulo, y fue presenciado por cientos de usuarios conectados a su directo.

Según declaraciones brindadas al noticiero local Cidade Alerta, Luna había comenzado su transmisión sin imaginar que su novio irrumpiría repentinamente en la vivienda para agredirla. El sujeto entró directo a la cocina y sacó un cuchillo de la despensa. Pese a que ella pensó que solo intentaría asustarla, el hombre la sorprendió con varias puñaladas mientras estaba de espaldas.

"Llegó enseguida y fue directo a la cocina. Escuchamos el ruido del cajón de la despensa. Dije que vendría con el cuchillo, pero no creí que fuera a hacer nada. Yo sabía que me iba a amenazar, pero no que fuera a hacer algo así. Le dijo a mi tía: 'perdón, Marcela', y vino a apuñalarme", narró Luna con la voz aún quebrada por el trauma.