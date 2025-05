Hombre sorprende al 'resucitar' durante su velorio en Lambayeque: familiares quedaron en shock

Un video grabado en la región de Lambayeque se ha vuelto viral en redes sociales, debido a que muestra los precisos instantes en que un difunto 'resucitó' mientras era velado en su casa, en compañía de sus familiares y amigos. El hecho generó revuelo en redes sociales y los usuarios han creado diversas teorías al respecto.

Según se publicó en TikTok y X (anteriormente Twitter), el difunto, a quien una mujer identificó como 'Iván', estaba siendo velado por su familia y amistades cercanas. Sin embargo, todo cambió cuando, al parecer, recobró la conciencia.

El suceso ocurrió en la localidad de Olmos, donde el difunto estaba siendo velado para luego darle el último adiós. Mientras las personas cantaban y rezaban, el cajón empezó a moverse, lo que generó un gran impacto entre los presentes.

Según informaron los videos difundidos, la situación se volvió más tensa cuando el cuerpo del difunto comenzó a realizar movimientos y sonidos, provocando que muchas personas entraran en shock y comenzaran a gritar.

El hecho no pasó desapercibido para los creyentes presentes, ya que una mujer atribuyó el acontecimiento a un milagro de Dios. Incluso lo comparó con la resurrección de Lázaro, un pasaje bíblico muy conocido.

El video rápidamente se volvió viral en diversas plataformas, acumulando miles de visualizaciones, 'me gusta' y comentarios. Algunas personas indicaban que se trataba de un milagro, mientras que otras atribuían el hecho a la catalepsia.

"Yo pienso que es catalepsia", "Sea catalepsia o no, es un milagro que haya despertado antes de que lo enterraran", "He visto varios casos de catalepsia y no duran ni una semana vivos, mínimo un mes", "Los que no creen en Dios dirán catalepsia, y los que sí creemos sabemos que es resurrección", expresaron algunos usuarios.