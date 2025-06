Darinka reflexiona tras fuertes revelaciones en 'El Valor de la Verdad: "Hacer las cosas de corazón"

Darinka Ramírez estremeció la farándula peruana el último fin de semana, ya que hizo varias revelaciones sobre su vida y su pasada relación con Jefferson Farfán. Ahora, la influencer compartió un poderoso mensaje a través de redes sociales, el cual estaría vinculado a su reciente participación en El valor de la verdad.

La influencer es muy activa en redes sociales desde que estalló su controversial relación con el exfutbolista. Todos los días comparte historias sobre cómo lleva su vida junto a su pequeña Luana. Además, comparte detalles de su trabajo como influencer y de su emprendimiento.

Sin embargo, también suele publicar mensajes de otras cuentas en sus historias, la mayoría de ellos reflexivos. Uno de los más recientes ha llamado poderosamente la atención de sus seguidores, ya que hace una reflexión sobre la complicada situación que está viviendo actualmente.

" Hacer las cosas de corazón nunca es perder ", publicó Darinka. Aunque la frase pertenece a otra página y no es de su autoría, resalta la versión de la influencer, quien siempre ha dicho que es muy sincera y que todo lo hace por amor a su hija.

Darinka manda indirecta

Cabe resaltar que Jefferson Farfán no se ha pronunciado en absoluto tras la aparición de Darinka Ramírez en televisión. Por el contrario, se mantiene ocupado en sus negocios, como en su tienda de ropa Mdre, donde incluso ha lanzado una nueva colección.

Darinka Ramírez se presentó en el programa 'La Noche Habla' para ampliar las revelaciones que hizo en 'El valor de la verdad' y, en medio de la conversación con los conductores, aseguró que nunca se aprovechó de la fama de Jefferson Farfán. La influencer argumentó muy bien su respuesta y fue respaldada por el polígrafo.

"Desde que me enteré del embarazo. Yo creo que si una persona es aprovechada, lo hace desde un principio. Yo me he mantenido en silencio, a pesar de que hablaban cosas buenas y malas de mí. Y yo jamás salí. Recién salí a la luz cuando él hace su comunicado, dejándome mal como mamá", indicó.