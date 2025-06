Xiomy Kanashiro se confiesa sobre Jefferson Farfán: "Es la primera vez que me he enamorado"

La relación de Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán sigue dando que hablar. Mientras el exfutbolista enfrenta duras críticas por su vínculo pasado con Darinka Ramírez, ahora su actual pareja ha salido a contar detalles íntimos de su romance.

Xiomy Kanashiro está más enamorada que nunca. La bailarina sorprendió a todos al contar que su relación con Jefferson Farfán es tan especial, que por primera vez en su vida se ha sentido realmente enamorada.

Mientras el exfutbolista sigue envuelto en polémicas con la madre de su hija menor, Darinka Ramírez, Xiomy prefiere enfocarse en lo bonito de su presente sentimental. Según ella, está viviendo una etapa de puro romance y tranquilidad. Con una gran sonrisa, Xiomy reveló lo feliz que se siente al lado de Farfán.

"Es la primera vez que me he enamorado, estoy en una etapa muy bonita, una etapa de rosa donde voy al cine, me llevan a comer. Y es bonito cuando una mujer se siente segura por el otro lado, cuando el hombre es sobreprotector. Muy bonito todo, la verdad", confesó con emoción.