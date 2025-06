Xiomy Kanashiro sobre supuestas indirectas a Jefferson Farfán: "No hablo de terceras personas"

Xiomy Kanashiro no se quedó callada luego de que algunas exparejas de Jefferson Farfán, su actual novio, salieran a hablar del futbolista o a lanzar indirectas a través de redes sociales o canciones. Sin embargo, la cantante de cumbia tampoco emitió un juicio sobre el tema, ya que prefiere mantenerse al margen.

Xiomy rompe su silencio tras indirectas a Farfán

El último fin de semana, Kanashiro estuvo realizando varios eventos en distintos puntos de la capital y un equipo del programa América Hoy la encontró fuera de una discoteca. La reportera se acercó para preguntarle directamente: "¿Qué opinas de que la ex siga saliendo a hablar?".

Sin embargo, la respuesta de la 'Chinita' no fue tan contundente como se esperaba, ya que se limitó a decir que prefiere no emitir opiniones sobre terceras personas. "No hablo de terceras personas, mi amor" , dijo Kanashiro mientras era escoltada por el personal de seguridad hacia su camioneta.

La reportera no se rindió y volvió a preguntarle: "¿No te incomoda, Xiomy?". No obstante, ella siguió su camino y, una vez dentro de su movilidad, no respondió más preguntas de la prensa y ni siquiera bajó la ventana del vehículo.

Recordemos que en los últimos días, Yahaira Plasencia lanzó una canción que muchas personas han señalado que contiene fuertes indirectas para Jefferson Farfán. Además, Darinka Ramírez se presentó la noche de ayer en El valor de la verdad y contó detalles poco conocidos de su relación con el exfutbolista.

Xiomy proyecta su boda con Farfán

En la más reciente edición de su podcast, junto a Carlos Vílchez, tuvieron como invitada a la wedding planner Francis Herrera. En medio de la conversación surgió la pregunta de rigor para Xiomy Kanashiro, quien aseguró que, si se casa, no sería en el Perú.

"Si yo me caso, uno, no invitaría a mucha gente; y dos, no me casaría aquí (en Lima o Perú). No, no nos gustaría que mucha gente vaya o se entere (...) Que rajen lo que quieran, ya estoy acostumbrada, pero yo creo que no me casaría acá", expresó.

Sin embargo, también fue clara al decir que, por ahora, no está pensando en matrimonio. Además, bromeó con la posibilidad de tener a varios artistas gratis en su fiesta, ya que conoce a muchas personas en el medio.

"Quizá en algún futuro me gustaría, porque es una experiencia bonita, pero no está en mis planes todavía (...) Menos mal, yo creo que los grupos los tengo gratis, porque todos mis amigos cantan. Ahí me ahorro", dijo entre risas.

Aunque muchos esperaban una respuesta contundente, Xiomy Kanashiro decidió no entrar en controversias y dejó claro que no hablará de terceras personas. Mientras las indirectas siguen apareciendo, la cantante prefiere enfocarse en su carrera y en mantener su relación con Jefferson Farfán alejada del escándalo.