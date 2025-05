Mayra Goñi sobre Fabio Agostini tras decir que fue su gran amor: "Me veo más bonita calladita"

Mayra Goñi atraviesa un buen momento profesional al integrarse al elenco de la obra musical 'Reinas de Corazones 90s', junto a reconocidas artistas como Cielo Torres, María Grazia Polanco, Natalia Salas, Ximena Palomino y Gina Yangali. En medio de su obra , la actriz fue abordada por unas recientes declaraciones de su expareja Fabio Agostini, quien aseguró que ella fue uno de los amores de su vida.

Mayra evita hablar de Agostini y responde con humor

Durante una entrevista para el programa 'Más Espectáculos', la también modelo fue abordada sobre los sentimientos que su expareja aún dice tener por ella. Lejos de profundizar en el tema, optó por responder con una actitud despreocupada y divertida.

"Yo no voy a decir nada en esta ocasión. Me voy a quedar calladita porque así me veo más bonita", comentó. Y añadió con picardía: "¿Pero dejas huella? Qué te puedo decir... yo no quiero decir nada, es mejor así", concluyó Mayra Goñi.

La insistencia del reportero llevó a que sus compañeras de elenco la apoyaran para salir de la situación. En medio de risas, todas comenzaron a cantar la letra:

"Vete y busca a quien te quiera, quién te aguante a tu manera. Te he dejado en el olvido...". Sin embargo, algunos interpretaron como una indirecta dirigida al español.

Mayra Goñi ignora declaraciones de Fabio Agostini pic.twitter.com/goic1bjJCO — VAMN (@VictorAlfr33625) May 13, 2025

Mayra Goñi recuerda su relación con Fabio Agostini

Pero esta no es la primera vez que habla sobre su ex relación. Durante su participación en el podcast, Edson le preguntó a Mayra si consideraba a Fabio Agostini como su mejor ex, al igual que él lo había dicho de ella tiempo atrás. Ante esta consulta, la artista respondió con una mezcla de humor y cariño, sin entrar en comparaciones directas.

"A Fabio le tengo un gran cariño, es el amor de mi alma porque los amores de mi vida son mi familia... Es un claro ejemplo ahora que está de moda", dijo entre risas, haciendo alusión a una reciente frase de Melissa Klug en El Valor de la Verdad.

Además, Goñi continuó con el tono bromista y evitó entrar en detalles sobre cuál de sus exparejas ha sido el más significativo para ella. Según, la actriz, este sería un secreto que se guardaría.

"No puedo decir, es un secretito que me tengo que guardar porque mis otros exs se van a poner celofanes. Tienen que creer que han sido los hombres de mi vida", agregó entre risas.

Mayra Goñi ha dejado en claro que su atención está enfocada en su carrera artística. Aunque reconoce su historia con Agostini con simpatía, evita quedar atrapada en el pasado. Hoy su prioridad es brillar sobre el escenario y seguir creciendo como artista, dejando que sus declaraciones hablen más con canciones que con confesiones.