Mayra Goñi se pronuncia tras no asistir a la fiesta de Fabio Agostini: "No entiendo por qué tanto drama"

Mayra Goñi finalmente se pronunció luego de no haber asistido al evento de lanzamiento como streamer de Fabio Agostini. Su ausencia generó especulaciones entre sus seguidores y la prensa, quienes esperaban su presencia para apoyar al español en este nuevo proyecto digital.

¿Qué dijo Mayra Goñi sobre la fiesta de Fabio?

El programa América Hoy la abordó para conocer su versión de los hechos. En un inicio, la actriz evitó dar declaraciones e ingresó rápidamente a su set de grabación. Sin embargo, a su salida, fue interceptada nuevamente y decidió hablar con los medios.

Goñi explicó que no asistió al evento debido a compromisos laborales previamente agendados. Aseguró que tiene una agenda recargada y no le fue posible acompañar a Fabio, aunque mantiene su apoyo hacia él en esta nueva etapa. Además, aclaró que su supuesto viaje a Miami, que algunos asociaron como excusa para evitar el evento, no fue motivo de su ausencia.

"Es que tengo trabajo también, tengo cosas que hacer. No he podido ir por trabajo, creo que eso es entendible. Pero igual brindo mi apoyo a él, incondicional siempre", expresó.

¿Mayra se fue a Miami durante el evento?

Mayra comentó que tenía planeado viajar esta semana, pero no recibió permiso de su trabajo, por lo que ha reprogramado el viaje para Semana Santa.

La artista lamentó que se haya generado tanto revuelo por su inasistencia, indicando que no hay ningún malentendido con Agostini. Afirmó que todo sigue bien entre ellos y que la situación no debería haberse dramatizado.

"Yo me iba a ir a Miami esta semana, pero no me dieron permiso en mi trabajo. La próxima semana tenemos Semana Santa libre, así que me voy a ir. Pero no es por ningún malentendido ni nada. O sea, no entiendo por qué tanto drama por eso", agregó.

Mayra plantó a Fabio Agostini

Fabio Agostini hizo su debut como streamer en un evento lleno de luces, cámaras y celebridades del mundo digital y de la farándula. La noche pintaba perfecta, pero la gran ausMayra Goñi,ente fue su ex pareja y amiga cercana.

En declaraciones a los medios, Fabio aclaró que Mayra había confirmado su presencia inicialmente. Sin embargo, en los días previos le comentó que debía viajar a Miami por compromisos personales. A pesar de eso, surgieron versiones que indicaban que no habría salido del país.

"Todas las personas que son especiales están aquí hoy. Mayra sí estaba invitada, pero no vino. ¿Por qué, si yo fui al lanzamiento de su canción? No sé, pregúntale a ella por qué no vino. A mí me dijo que tenía un viaje a Miami, pero luego también me contaron algunas personas que no se había ido a Miami", indicó.

Es así que, Mayra Goñi dejó en claro que su ausencia en el evento de Fabio Agostini fue por motivos laborales. Aclaró que no existe ningún problema entre ellos y reafirmó su apoyo incondicional, pidiendo que no se generen más especulaciones innecesarias.