¿Enemistad escondida? 'Loco Wagner' deja entrever que Magaly Medina no quiere a Laura Spoya

La modelo y ex Miss Perú, Laura Spoya, sigue creciendo como conductora en el medio digital. Sin embargo, su reciente conversación con El 'Loco' Wagner en el podcast 'Good Time' dejó entrever una polémica inesperada: ¿Magaly Medina tendría algún tipo de recelo hacia ella? Las declaraciones del exreportero encendieron la especulación.

Durante el último episodio de 'Good Time', El 'Loco' Wagner reveló que tanto él como Laura Spoya recibieron una propuesta laboral de parte de Ney Guerrero, exproductor de Magaly Medina. El proyecto nunca se concretó y, según su percepción, esto habría generado un distanciamiento entre Spoya y la popular conductora.

"Después de eso, yo puse a pensar en una hipótesis: que la tía Magaly no la quiere a Laura. Eres demasiado bonita... cuando le pones competencia al costado a la tía, mujer, tiene este mecanismo de defensa que dice: 'la chica es bonita, más joven y me puede hacer sombra, no la contraten'", comentó Wagner sin filtros.