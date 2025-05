Mario Irivarren aclara rumores sobre su vínculo con Laura Spoya tras ruptura con Onelia: "Es como mi hermana"

La reciente separación de Mario Irivarren y Onelia Molina continúa generando repercusión en el mundo del espectáculo. Luego de dos años de relación, ambos confirmaron públicamente el fin de su romance.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la aparición de rumores en el prorgrama "Amor y Fuego" que vinculan al chico reality con su compañera de podcast, Laura Spoya. Ante la ola de especulaciones, ambos decidieron pronunciarse y poner fin a los comentarios.

Durante el último episodio de 'Good Time', Mario Irivarren se refirió al vínculo que mantiene con Laura Spoya. Lejos de confirmar un romance, el exchico reality explicó que la relación entre ambos es puramente amical y que existe una confianza de años que los une como familia.

Laura Spoya también respondió a los comentarios. Fiel a su estilo, la ex Miss Perú ironizó sobre la cercanía que existe en el equipo del podcast y descartó cualquier posibilidad de romance con sus colegas.

"A mí lo más probable es que ustedes dos (Gerardo y Mario) se consuelen juntos a que yo lo haga con uno de ustedes. Yo no comprendo, a la gente no le ha quedado claro que yo soy un 'bro' más de este lugar", comentó.

Durante el programa 'EEG', Mario Irivarren confirmó el fin de su relación amorosa con Onelia Molina tras dos años de relación. Así mismo, reveló que también le guarda mucho cariño y se quedará con los buenos momentos que pasaron, ya que su noviazgo se basó en el respeto mutuo.

"Cuando una relación termina corresponde hacer el anuncio público sin tener que decir tanto del tema, pero para agregar al igual que Onelia que decía en su comunicado. Yo también me quedo con el cariño, el respeto, con todas las lindas experiencias vividas en estos dos años. Tuvimos una relación basada en el respeto, la tranquilidad", expresó.

Después de ello, el chico reality no dudó en dedicarle bellas palabras a Onelia Molina y a su familia. En el mensaje, Mario Irivarren resaltó muchas de las cualidad que le mostró la joven odontóloga en su relación amorosa.

"Tengo el mejor concepto de Onelia y de su familia, me trataron siempre con mucho amor, mucho cariño, respeto y eso lo voy a valorar. Se lo dije por interno y lo vuelvo a decir en cámaras, no he conocido en mis 34 años de vida, una mejor mujer que tú. Es una mujer buena, guapa, de buenos sentimientos, inteligente, las cualidades le sobran", añadió.