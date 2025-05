Onelia Molina responde ante la posibilidad de ser amiga de Mario Irivarren: "Se puede avanzar"

Desde que Onelia Molina reveló que terminó su relación amorosa con Mario Irivarren, ha contado que todo se acabó en buenos términos. Es por ello, que fue consultada sobre la posibilidad de retomar su amistad y esto dijo.

En el programa de 'América Hoy', la joven Onelia Molina fue entrevistada por el reportero donde fue consultada sobre su relación con Mario Irivarren tras anunciar su separación. Ante el mito de ser amigo de un ex, esto fue lo que respondió.

Después, también fue consultada sobre la supuesta mala intención de Alejandra Baigorria de generarle incomodidad tras conversar con Mario Irivarren sobre Vania Bludau. Aunque el reportero quiso sacarle información, solo atinó a responder evasivamente.

"Muchos han tomado su conversación como intencional como provocar una incomodidad en ti, de hecho sí lo logro ¿no?" , le pregunta el reportero y Onelia responde: "No quiero hablar de terceros, no voy hablar, no lo he hecho y no lo voy a hacer".

Después, es consultada si tendría la intención de ser amiga de Alejandra Baigorria tras lo sucedido en su boda y por ende, la finalización de su relación con Mario Irivarren. Aunque no dio una respuesta concreta, afirmó que ella no le tema a nada porque hizo las cosas bien en su relación.

"¿No te interesa ser amiga de Alejandra?", le preguntan y responde: "No quiero hablar, menos ahora (Claramente no son amigas y no intentarías) No me vas a jalar la lengua, no tengo nada que hablar de ella. Yo hice las cosas muy bien de inicio a fin, así que considero que no hay de qué hablar y no tengo miedo porque hice las cosas bien", agregó al final.