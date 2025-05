Valentino sobre polémico video de Mario Irivarren: "No vi nada malo, le daría una segunda oportunidad"

El tiktoker Valentino Palacios se animó a opinar sobre la comentada ruptura entre Mario Irivarren y Onelia Molina, y su respuesta causó revuelo en "América Hoy". Pero no solo eso, el creador de contenido dio su opinión sobre el controversial video de Mario hablando de su ex Vania delante de su entonces pareja.

Durante su visita al programa "América Hoy", Valentino presentó la dinámica del "Calendario de rupturas 2025", y al llegar al mes de mayo, Edson Dávila mencionó la reciente separación de Mario Irivarren y Onelia Molina en mayo. Valentino comentó que esa noticia cae en su mes de cumpleaños, y que es el peor regalo.

Janet Barboza no perdió tiempo y le preguntó directamente qué opinaba de la situación. El tiktoker respondió sin filtros.

Valentino Palacios sobre ruptura de Mario Irivarren y Onelia Molina. (América Hoy)

Valentino Palacios dejó claro que, según él, el comportamiento de Mario Irivarren en la boda de Alejandra Baigorria no era para tanto.

Por su parte, Janet Barboza destacó el valor de Onelia para terminar la relación con dignidad, a pesar del amor.

Edson Dávila le preguntó a Valentino si quería que Mario Irivarren y Onelia Molina regresaran. El creador de contestó contestó sin dudar.

"Yo sí quiero que vuelvan", respondió él con sinceridad. Janet no dudó en soltarle una broma: "No seas tóxico, Valentino". Y él, intentando explicar su punto de vista, dijo: "Mira, yo le doy el punto a la señora Janet, porque me pareció bien lo que dijo sobre Onelia, que es una chica madura, profesional, que se enfoca en ella, que no está ahí llorando".