Valeria Piazza sorprende al decir que Christian Cueva compuso 'El Cervecero': "Las nuevas generaciones piensan que es"

Valeria Piazza, ex Miss Perú, generó sorpresa en el set de 'América Hoy' al confesar que pensaba que el futbolista Christian Cueva era el autor de la popular cumbia 'El Cervecero'. El tema, interpretado originalmente por Makuko Gallardo junto a Armonía 10, se convirtió en un clásico desde su lanzamiento en los años 80 y sigue siendo uno de los más representativos del género.

Durante una dinámica del programa, Maricarmen Marín fue consultada sobre a quién elegiría para grabar una nueva versión de 'El Cervecero': Christian Cueva o Luis 'Cuto' Guadalupe. La cantante respondió con firmeza:

"A Cueva no tengo el placer de conocerlo, pero sé que le gusta mucho esa canción y ya la ha hecho suya. Pero nosotras, Janet y yo, la conocimos con Makuko. Si me dices a mí 'El Cervecero', automáticamente para mí es el gran maestro que está en el cielo, Makuko Gallardo, el único", señaló Marín, recordando al emblemático cantante de Armonía 10.

Sin embargo, fue la intervención de Valeria la que captó toda la atención. "Las nuevas generaciones piensan que es Christian Cueva quien hizo la canción", afirmó. Maricarmen, sorprendida, le preguntó directamente si ella también lo creía. Entre risas nerviosas, la exreina de belleza confesó:

"Al comienzo sí pensé... al comienzo, ya no ya. Después me dijeron que tiene muchísimos años esa canción". Su comentario generó una fuerte reacción de Janet Barboza, quien no dudó en expresar su asombro llevándose las manos a la cabeza.