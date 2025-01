Maricarmen Marín inicia 2025 hospitalizada tras ser operada de emergencia ¿Qué le pasó?

La cantante Maricarmen Marín es una de las artistas de cumbia más queridas por el público, quién además se ha desempeñado como actriz, conductora y productora de televisión. A través de sus redes sociales, preocupó a sus seguidora al revelar que se encontraba hospitalizada.

Hace unos días, Maricarmen Marín viajó con su familia a Estados Unidos para pasar las vacaciones y el año nuevo. Luego de un crucero, la actriz fue hospitalizada en una clínica de Orlando por fuertes dolores en el estómago que preocupó a su familia.

Después de una resonancia magnética confirmó que tenía apendicitis. Ante la urgencia de la situación, la intérprete de "Por qué te fuiste" fue sometida a una cirugía ese mismo día. A través de sus redes, compartió lo que estaba viviendo y cómo pasó su año nuevo internada.

"¡Así termino mi 2024! Sin apéndice lejos de mi País. Baje del crucero más que feliz. Nadie sospechaba que terminaría en una clínica en Orlando. Tenía la esperanza de no operarme. Me confirmaron que me operaban ya (...) cuando llegue a mi habitación después de la operación me esperaba Mica y Sebas, mi familia hermosa no durmió toda esta noche preocupados. Los amo. Todo está bajo control, la operación fue rápida y a tiempo, ya les contaré todo con más detalles por qué hay mucho por contar", expresó la artista en sus redes sociales.