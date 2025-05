Vania Bludau cierra toda posibilidad de contacto con Mario Irivarren: "Lo tengo bloqueado de todo"

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao sigue generando titulares por la polémica que se desató luego de unos comentarios de Mario Irivarren sobre su exnovia, Vania Bludau en presencia de su actual pareja, Onelia Molina. Ante esta situación, Bludau, decidió romper su silencio para acabar con los rumores

En declaraciones para 'Amor y Fuego', Vania Bludau fue consultada por la conversación viralizada entre Irivarren y Alejandra Baigorria, en la que él aseguró que deseaba comunicarse con ella. La modelo descartó cualquier tipo de contacto con su expareja desde que finalizó la relación y cuestionó sus afirmaciones:

"Yo he venido a Perú a trabajar en 'El Gran Chef' y nada más, y fui al matrimonio de mi amiga, y eso que iba a ir al matrimonio nada más, no a la fiesta y mira todo lo que pasó..No te puedo decir más. Mira, ¿yo salgo hablando en alguno de los videos? No, ¿cierto? No soy la indicada para hablar", manifestó Bludau.