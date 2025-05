Onelia Molina afirma que Macarena Vélez siempre fue su amiga: "Me van a seguir viendo con ella"

El último fin de semana, Onelia Molina fue captada en una discoteca con amigos y con Macarena Vélez, la expareja de Said Palao. Ante esto, muchos pensaron que fue una indirecta para Alejandra Baigorria tras el polémico video con Mario Irivarren sobre Vania Bludau, pero la odontóloga lo desmiente.

A través de sus redes sociales, Onelia Molina y Macarena Vélez compartieron fotografías juntas en una salida nocturna en el fin de semana. Muchos creyeron que fue una forma de 'venganza' luego de Alejandra Baigorria tratara de supuestamente unir a Mario Irivarren con Vania Bludau.

Ante estos rumores, Onelia quiso aclarar que es amiga de Macarena Vélez desde hace mucho tiempo e incluso, estaría trabajando todos los jueves con la ex de Said Palao. Además, resaltó que es una gran persona y la seguirán viendo con ella.

"Maca está conmigo y trabaja conmigo todos los jueves, eso lo voy aclarar. Me van a ver con ella, es una chica increíble, es noble y no es la primera foto que subo con ella, pero siento que por la situación la gente la malinterpreta y quiere verle el lado malo a algo que no es. Maca es mi amiga y van a seguir viendo con ella, porque es una persona que me parece un gran ser humano", señaló a las cámaras.