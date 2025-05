Christian Thorsen anuncia que está ENAMORADO: ¿Quién es Alejandra Castillo, su nueva novia?

El reconocido actor peruano Christian Thorsen ha compartido una noticia que ha conmovido a sus seguidores: se encuentra profundamente enamorado. Esta revelación llega después de una dura etapa de lucha contra el cáncer, enfermedad que enfrentó con valentía. Hoy, el intérprete celebra una nueva etapa en su vida junto a su pareja Alejandra Castillo.

Alejandra Castillo es una joven emprendedora con quien Thorsen ha iniciado una relación sentimental desde hace algunos meses. Aunque ambos optaron inicialmente por la discreción, en las últimas semanas decidieron hacer pública su historia a través de mensajes y fotografías en redes sociales, donde muestran su felicidad y complicidad.

Según el perfil de Instagram de Alejandra Castillo, es broker y tiene varias cuentas dedicadas a ese negocio. Además, también brinda servicios de estética, como extensiones de pestañas, cejas y tratamientos faciales. Por otro lado, tiene una pequeña hija de aproximadamente siete años, a quien muestra con orgullo en redes sociales.

La relación ha despertado muestras de apoyo y alegría por parte de colegas y figuras del espectáculo, quienes destacan la fortaleza de Thorsen y su renovada alegría de vivir. Amigos cercanos celebran que, después de atravesar una etapa difícil, el actor haya encontrado una nueva motivación en el amor.

Además del vínculo sentimental, Thorsen y Castillo han comenzado un nuevo camino profesional. La pareja fundó recientemente una empresa inmobiliaria que fusiona sus apellidos, marcando el inicio de nuevos proyectos en común. Este emprendimiento refleja la unión no solo emocional, sino también de objetivos compartidos.

Christian Thorsen, recordado por su papel en la exitosa serie Al fondo hay sitio, se ha convertido en símbolo de resiliencia. Tras recibir un diagnóstico difícil hace tres años, hoy vive un presente esperanzador y así lo hizo saber en sus redes sociales.

"Hace 3 años, para estas fechas, me dijeron que me iba a morir. Nadie me dijo que era de amor", escribió el popular 'Platanazo' en si cuenta de Instagram.