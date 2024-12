Christian Thorsen lanza dardo a excompañeros de AFHS: "Me comí el cuento de que éramos una familia"

Christian Thorsen, reconocido por su icónico papel de Raúl del Prado en "Al fondo hay sitio", reveló su decepción por la forma en que fue despedido de la serie. En una entrevista, Thorsen expresó su malestar por la falta de apoyo de sus excompañeros tras su salida.

Christian Thorsen decepcionado de sus excompañeros de AFHS

Christian Thorsen, conocido por interpretar a Raúl del Prado en "Al fondo hay sitio", contó detalles sobre su salida de la exitosa serie. A pesar de que su personaje fue uno de los favoritos del público, el actor confesó sentirse decepcionado por cómo se dio su despedida de la producción.

Thorsen llegó a "Al fondo hay sitio" sin necesidad de casting, ya que había trabajado previamente con los mismos guionistas y productores de "Mil oficios". Por ello, el director Efraín Aguilar le propuso participar directamente.

La relación entre su personaje, Raúl del Prado, y 'Charito' Gonzales, interpretada por Mónica Sánchez, fue un éxito inmediato. El contraste social entre ambos personajes permitió a los guionistas crear una historia atractiva para la audiencia.

"Descubrieron una mina de oro al encontrar una razón creíble para que gente de clase media baja o baja estuviera metida en un ambiente de clase alta", explicó Thorsen sobre la química que su personaje tuvo con el público.

Sin embargo, la relación con la producción no fue tan positiva. El actor comentó que su salida de "Al fondo hay sitio" fue sorpresiva y, sobre todo, distante.

"A mí me hubiera encantado que me hubieran llamado a la oficina, que me dieran la mano y me dijeran: 'Christian, ya no vas más, gracias por todo'. Me hubiera ido súper tranquilo a mi casa. Eso de maltratarte no lo entenderé nunca", expresó para Infobae, revelando su frustración por la forma en que fue despedido.

Christian Thorsen también se mostró molesto por la falta de apoyo de sus compañeros cuando decidió demandar a América Televisión por despido injustificado.

"Yo me comí el cuento de que éramos una familia. No fue así. Entiendo que cada uno cuida su trabajo, pero no ver lo que pasa a tu alrededor no es lo más recomendable", explicó el actor, quien reconoció que mantiene amistad con algunos miembros del elenco, como Gustavo Bueno y Nataniel Sánchez.

Christian Thorsen sobre volver a "Al fondo hay sitio"

Cuando se le preguntó sobre un posible regreso a la serie "Al fondo hay sitio", Christian Thorsen fue claro al respecto.

"No creo que suceda. Mónica Sánchez me preguntó si volvería, pero le dije que difícilmente, porque tendrían que aceptar todas mis condiciones", dijo. El actor mencionó que uno de sus principales puntos de desacuerdo con la serie es el tipo de humor que se maneja, el cual, según él, "no es sano ni bueno". "El humor de burlarse del otro no me gusta", aseguró.

Por último, Thorsen reveló que el final original de su personaje iba a ser diferente. Su personaje, Raúl del Prado debía quedarse con Charito, pero eso no se llegó a filmar por su abrupta salida.

Con este testimonio, Christian Thorsen dejó claro que, aunque su paso por "Al fondo hay sitio" le trajo mucha popularidad, la forma en que terminó su relación con la producción y sus compañeros fue una experiencia amarga. A pesar de esto, sigue siendo recordado con cariño por el público, pero su regreso a la serie parece cada vez más improbable.