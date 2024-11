Marco Zunino revela que fue diagnosticado con cáncer de vejiga: "Lloré, ya no me siento inmortal"

Marco Zunino es uno de los actores y cantantes más reconocidos del Perú y recientemente ha confesado que despedirá este 2024 con grandes anécdotas, pero también aprendizajes, ya que hace poco fue diagnosticado con cáncer de vejiga, lo cual representó un difícil reto en su vida.

El popular Leonardo Llanos de Al Fondo Hay Sitio se confesó en una íntima entrevista con un conocido dominical. Zunino reveló que este año recibió el diagnóstico de cáncer mientras ensayaba para el reencuentro de Nubeluz.