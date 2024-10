¡Emocionada! Cathy Sáenz celebra su última sesión de radioterapia: "El fin de mi tratamiento"

Cathy Sáenz utilizó sus redes sociales para anunciar a sus seguidores que ha finalizado su tratamiento contra el cáncer, el cual consistía en radioterapias, y expresó su gran emoción por este logro. Luego de dos meses de lucha, la exproductora de 'Esto es Guerra' se mostró emocionada por este momento.

Recordemos que Cathy Sáenz había anunciado que tenía cáncer de mama. No obstante, decidió enfrentarlo llevando sesiones de radioterapia en su momento. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La exproductora de 'Esto es Guerra', Cathy Sáenz, compartió un emotivo video la mañana del sábado 12 de octubre, en el que se despidió del centro médico donde fue atendida durante dos meses por el cáncer de mama que padece, una enfermedad que también ha afectado la salud de otras figuras conocidas como Anahí de Cárdenas y Natalia Salas.

La directora de 'No somos TV' anunció que su médico la sorprendió al informarle que solo necesitaría una sesión más para darle el alta de las radioterapias, lo que significa que ha logrado vencer la enfermedad con éxito.

"Estoy muy feliz porque hasta hace unos días no entendía qué significaba y el doctor me dijo que era el fin de mi tratamiento. Solo me queda ir al oncólogo en unas ocho semanas para ver cual sería mi tratamiento de pastillas, pero solo para controlarlo", dijo emocionada.