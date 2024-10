Magaly Medina lanza fuerte mensaje tras revelaciones de Laura Bozzo: "Horroriza tanta estupidez"

Durante una entrevista el viernes 11 de octubre, Laura Bozzo volvió a la televisión peruana como invitada de Rodrigo González y sorprendió al hacer una revelación sobre Magaly Medina y su relación cercana con Andrés Hurtado, a pesar de que la conductora ha negado esta conexión.

En ese sentido, Magaly Medina decidió compartir un fuerte mensaje en sus redes sociales luego de las revelaciones de Laura Bozzo en 'Amor y Fuego'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Luego de las revelaciones de Laura Bozzo donde expone la presunta cercanía entre Magaly Medina y Andrés Hurtado, la conductora de televisión de ATV no habría pasado por alto estas declaraciones. Ante ello, lanzó un fuerte mensaje a través de sus redes sociales horas después de la entrevista de Bozzo con Rodrigo González.

Magaly Medina se pronuncia tras declaraciones de Laura Bozzo

"A veces no es que nos moleste particularmente lo que dijo alguien, sino que nos horroriza que tanta estupidez sea posible", menciona la frase que compartió junto al tema 'Me va, me va' de Julio Iglesias.

En ese sentido, las palabras de Magaly Medina no pasaron desapercibidos por los usuarios en redes sociales, quienes lo tomaron como una respuesta hacia las declaraciones de Laura Bozzo durante su entrevista con Rodrigo González en el programa de 'Amor y Fuego'.

Recordemos que Rodrigo González también reveló que su abogado, Iván Paredes, tomó la decisión de ya no representar legalmente a Magaly Medina. En ese sentido, el popular 'Peluchín' se mostró aliviado, pues no aceptaba ser vinculado de ninguna manera con Magaly Medina.

Laura Bozzo expresó su afecto por Andrés Hurtado, pero aclaró que él no le ha hecho ningún favor ni le ha dado regalos, como se ha especulado que ha hecho con otras personas. No obstante, durante la conversación, la 'Señorita Laura' sorprendió al revelar una confidencia.

La presentadora aseguró que Andrés Hurtado pagó el vuelo de Magaly Medina y su esposo, Alfredo Zambrano, para asistir a los Premios Martín Fierro en Miami, donde 'Chibolín' también había sido nominado.

"Con Cristian hablo permanentemente y me comentó, estábamos hablando del caso de Andrés. Me dijo que le parecía raro que Magaly hablara mal porque Magaly había ido con él (Andrés Hurtado) a los premios" , confesó en un inicio.

Seguido, destacó que los premios no se encargan de la movilidad de los personajes, por lo que Hurtaod habría sido el encargado de este proceso. "Los premios no pagan pasajes, pero la agencia o Andrés le pago el pasaje a ella y a su marido. Andrés le pagó a ella y a su marido, eso es lo que me dijo (Cristian) Eso es textual lo que pasó. No le veo nada de malo", agregó Laura Bozzo.