Laura Bozzo impacta tras anunciar posible candidatura presidencial ante ola de delincuencia: "Lo merezco"

Laura Bozzo, famosa conductora de televisión peruana que actualmente reside en México, sorprendió con una revelación impactante durante una entrevista en el programa 'Amor y Fuego'. La abogada expresó que está considerando postularse como candidata a la presidencia del Perú en las elecciones de 2026.

Este anuncio se da en un contexto crítico para el país, con un Paro Nacional en curso y un aumento en la inseguridad ciudadana. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Durante una conversación con Rodrigo González, conductor de 'Amor y Fuego', la presentadora Laura Bozzo insinuó que está considerando postularse a la presidencia de la República como una manera de retribuir a su país, tras haber pasado muchos años viviendo en el extranjero, estableciéndose en México, donde ha seguido con su carrera televisiva.

"Quizá me animo, yo me animo y me voy para allá a hacer algo de diferencia porque creo que ya he llegado tan lejos en otros lados, que quizá es momento de que vuelva a mi país a dar todo lo que he logrado y quizá podría presentarme a las elecciones presidenciales" , expresó Bozzo ante la sorpresa de 'Peluchín'.

"Me lo merezco, porque me he fajado el alma trabajando, porque he demostrado que soy una peruana que ha logrado todo lo que ha querido en España y todo el mundo. Que no necesito de la política y yo solita me hago mi dinero y por qué no devolverle al Perú todo lo que hizo por mí", declaró Laura Bozzo durante la entrevista en 'Amor y Fuego'.