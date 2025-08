Natalia Salas revela cómo le dio la noticia a su familia tras saber que tenía cáncer: "Se cuidan"

Natalia Salas abrió su corazón y compartió con el público uno de los momentos más duros de su vida: el día en que le confirmaron que tenía cáncer de mama. La actriz, que ya superó la enfermedad, contó cómo fue que se lo comunicó a su familia y cómo esa experiencia cambió por completo su forma de ver la vida y a las personas que la rodean.

Natalia Salas se sinceró una vez más y compartió cómo fue ese duro momento cuando supo que tenía cáncer de mama. En una entrevista reciente con el programa "Habla Serio" de Latina, la actriz contó cómo le comunicó la noticia a sus seres queridos.

"Hola chicos, ¿cómo están? Miren, me han mandado esto el doctor y les pido por favor que no lloren por mí, porque voy a estar bien, y mil besos. Se cuidan" , fue el mensaje que Natalia le envió a su familia después de recibir el diagnóstico.

La actriz, recordada por su papel de Andrea en "Al fondo hay sitio", explicó por qué decidió hablarles con firmeza.

Natalia recibió el diagnóstico cuando su pequeño hijo tenía solo 1 año y 8 meses. Aunque sentía miedo de no poder verlo crecer, trató de ocultar su tristeza para no preocupar a los demás, sobre todo al niño.

Pero no todo fue tristeza. Natalia también habló de las lecciones que le dejó esta etapa difícil. Confesó que el cáncer le ayudó a ver quiénes eran realmente sus amigos y a poner límites, incluso dentro de su familia.

"Había gente que yo creía que me quería, pero no lo hacía tanto como yo pensaba; y había gente que yo no sabía que me quería tanto", comentó con sinceridad.