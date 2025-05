Onelia Molina tras su salida a discoteca antes de su ruptura con Mario Irivarren: "Intenté desconectar"

La separación de Onelia Molina y Mario Irivarren no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también encendió las especulaciones luego de que ambos fueran captados en discotecas diferentes el fin de semana previo al anuncio. Tras la difusión de estas imágenes, Onelia decidió romper su silencio y aclarar los rumores que se generaron en torno a su salida nocturna.

En conversación con el programa "Más Espectáculos", Onelia Molina enfrentó los comentarios sobre su salida a una discoteca en Miraflores junto a Erito Molina, exintegrante de "Combate". Según detalló, el distanciamiento con Mario Irivarren ya estaba definido desde días antes.

"La última vez que yo he visto a Mario porque hemos quedado fue el día miércoles que salió de mi casa y no lo he vuelto a ver", reveló. Además, señaló que su intención era despejar la mente: "La verdad que intenté todo el fin de semana desconectar, pensar las cosas bien y estoy feliz. La gente siempre me ha mostrado su apoyo desde que entré aquí".