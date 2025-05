Mario Irivarren elogia a Onelia Molina tras el fin de su relación: "No he conocido mejor mujer que tú"

Onelia Molina anunció hoy el fin de su relación sentimental con Mario Irivarren en el programa 'MQM' y por medio de un comunicado en sus redes sociales. Ahora, el chico reality confirmó la decisión en 'EEG' y dedicó unas sentidas palabras a su expareja.

Al inicio del programa 'EEG', Mario Irivarren confirmó el fin de su relación amorosa con Onelia Molina tras dos años de relación. Así mismo, reveló que también le guarda mucho cariño y se quedará con los buenos momentos que pasaron, ya que su noviazgo se basó en el respeto mutuo.

"Cuando una relación termina corresponde hacer el anuncio público sin tener que decir tanto del tema, pero para agregar al igual que Onelia que decía en su comunicado. Yo también me quedo con el cariño, el respeto, con todas las lindas experiencias vividas en estos dos años. Tuvimos una relación basada en el respeto, la tranquilidad, las peleas no eran parte de nuestro día a día. Si bien es cierto hoy se termina nuestra relación, siempre va a quedar el cariño", expresó.

Después de ello, el chico reality no dudó en dedicarle bellas palabras a Onelia Molina y a su familia. En el mensaje, Mario Irivarren resaltó muchas de las cualidad que le mostró la joven odontóloga en su relación amorosa.

"Tengo el mejor concepto de Onelia y de su familia, me trataron siempre con mucho amor, mucho cariño, respeto y eso lo voy a valorar. Se lo dije por interno y lo vuelvo a decir en cámaras, no he conocido en mis 34 años de vida, una mejor mujer que tú. Es una mujer buena, guapa, de buenos sentimientos, inteligente, las cualidades le sobran" , añadió.

"Gracias por todo este tiempo juntos y espero que la vida nos permita en un futuro no muy lejano, seguir siendo amigos", señaló Mario con mucha esperanza y ante una posible reconciliación, dijo: "No me gusta dar explicación de temas personales, si eso lo pienso lo siento o no, es algo que me guardo para mí. No son detalles que quiero compartir acá".