Onelia Molina revela que nunca tuvo planes de boda con Mario Irivarren: "Hemos vivido el día a día"

Durante el programa de 'Mande Quien Mande', Onelia Molina anunció que su relación amorosa de dos años con Mario Irivarren llegó a su fin. Durante aquella entrevista, habló sobre la relación que mantuvo con el chico reality.

En el programa 'Mande Quien Mande', la joven Onelia Molina se hizo presente para anunciar el fin de su relación con Mario Irivarren luego de las polémicas declaraciones del chico reality sobre su ex Vania Bludau. Estuvo abordando varios temas de su noviazgo.

En esta entrevista, María Pía Copello le preguntó a la joven odontóloga si durante estos dos años, conversaron sobre planes a futuro o sobre casarse algún día. Ante esto, Molina sorprendió al revelar que nunca lo dialogaron y por su mente, nunca pensó en casarse con Irivarren y que vivían concentrados en su presente.

"Con Mario ha sido una relación en la cual hemos vivido día a día, por mi cabeza no estaban los planes de matrimonio en ese momento. (Nunca lo conversaron) No, no se conversó. Siempre hay conversaciones con amigos y todo, entre los dos no he conversado, te soy sincera. Era lo que íbamos creciendo y creando día a día, yo era feliz, vivía feliz con eso", expresó.