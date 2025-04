María Pía evita hablar de la polémica entre Mario Irivarren, Vania Bludau y Onelia Molina: "Yo paro en la Matrix"

La polémica generada tras la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao sigue dando de qué hablar. Uno de los momentos más comentados fue el incómodo episodio protagonizado por Mario Irivarren, quien, frente a su actual pareja, Onelia Molina, insinuó que llamaría a su ex, Vania Bludau. María Pía Copello, quien estuvo presente durante ese instante fue consultada al respecto.

María Pía Copello brindó declaraciones al programa 'Más Espectáculos' de Jazmín Pinedo, donde se le preguntó directamente por lo ocurrido en la boda de Alejandra y Said. La conductora de 'Mande quien Mande' prefirió no involucrarse y desvió las preguntas con su clásico sentido del humor.

"Yo no sé nada, no he visto nada... sorda, ciega y muda, no he visto nada. Me he dedicado a divertirme y punto. Toda la felicidad para Alejandra y Said, lindo el matrimonio, espectacular. Se han divertido a morir y de eso se trata, que uno la pase súper bien en su matrimonio, muy bonito", declaró.