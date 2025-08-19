Mamá de Alexandra Díaz acusa a fiscal en caso contra Roberto Guizasola: "Me insinuó que negocie"

Una fuerte acusación se conoció en el set de "Magaly TV La Firme". Karina, mamá de Alexandra Díaz, más conocida en redes como la 'Gordibuena' aseguró que la fiscal encargada del caso de su hija la habría presionado para llegar a un acuerdo con Roberto Guizasola, exfutbolista denunciado por violencia sexual.

Mamá de la 'Gordibuena' denuncia a fiscal por caso Guizasola

La noche en "Magaly TV La Firme" se encendió con una denuncia que ha dejado a todos con la boca abierta. Karina, madre de Alexandra Díaz, la popular 'Gordibuena', contó que la fiscal encargada del caso de violencia sexual contra Roberto Guizasola le habría sugerido "arreglar" con el exfutbolista.

"Me insinúa que negocie con la parte contraria, con el señor Roberto Guizasola. (...) Incluso me dice que si no llegamos a ninguna negociación, eso sigue su curso y el señor me va a querellar a mí y a mi hija. Entonces un poquito que me intimidó y me asustó. La fiscal no puede ser juez y parte", reveló con indignación.

Chats y audios al descubierto

Para respaldar sus palabras, Karina llevó al programa audios y capturas de WhatsApp que mostrarían cómo la fiscal Cyntia Ramírez buscaba persuadirla de archivar la denuncia.

En una de esas pruebas, incluso se mencionaba una diligencia en la Corte de Lima Norte que nunca se realizó. Para la familia, todo esto confirma que el proceso no se está manejando con transparencia.

"La fiscal me dijo que lo mejor era llegar a un acuerdo (...) No es justo que se nos pida negociar con alguien a quien hemos denunciado por un hecho tan grave", insistió la madre de la joven.

El abogado toma acciones. El abogado Edgar Veramendi, defensor de la familia, aseguró que no se quedarán de brazos cruzados.

"No le corresponde a un fiscal hacer este tipo de sugerencias. Su deber es llevar el caso con objetividad y velar porque se cumpla la ley. Lo que ha ocurrido aquí es una falta de ética profesional que debe ser sancionada", declaró tajante.

Según confirmó, acudirán al Órgano de Control Interno del Ministerio Público para que se investigue el accionar de la representante. Entre lágrimas, Karina expresó su frustración.

"Mi hija tiene apenas 21 años, confió en las autoridades, y ahora nos sentimos desprotegidas. Yo no voy a permitir que se juegue con el dolor de una mujer", dijo mirando a las cámaras.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Decenas de usuarios criticaron duramente que un caso así pueda ser tratado como algo "negociable".

¿Quién es la 'Gordibuena'?

Alexandra Díaz, conocida como la 'Gordibuena', se hizo famosa en TikTok e Instagram, donde acumula más de 150 mil seguidores. Su relación con Roberto Guizasola, hermano de Paola Guizasola, exfutbolista y amigo cercano de Jefferson Farfán, comenzó con sonrisas pero terminó en denuncias de agresión, amenazas y difusión de material íntimo.

En conclusión, el caso de la 'Gordibuena' no solo apunta a Roberto Guizasola, sino que ahora también pone bajo la lupa a la fiscal encargada. La denuncia de su madre, respaldada con audios y chats, ha generado indignación y dudas sobre la transparencia del proceso. Mientras el abogado ya anunció acciones legales, la pregunta que queda en el aire es si las víctimas pueden confiar plenamente en la justicia.