Papillón: Ellas son las cinco finalistas del gran casting que encantaron en el programa 'MQM'

Papillón es una de las agrupaciones de cumbia con mayor éxito en el país que actualmente está buscando a su nueva integrante por medio de un casting en el programa de 'Mande Quien Mande'. Hoy se dio a conocer a las cinco finalistas, donde una solo será la ganadora.

Las cinco finalistas

Desde hace varias semanas, Papillón viene realizando un casting en vivo en el programa de entretenimiento 'Mande Quien Mande'. El grupo de cumbia se encuentra buscando a su nueva voz que sume a su talentosa delantera musical.

Tras pasar por más de 800 participantes, hoy martes 22 de abril quedaron solo cinco finalistas que compiten para ocupar el anhelado puesto como vocalista en Papillón. Es así como cada una interpretó en vivo, una canción al lado de una de las integrantes para luego ser evaluadas por el jurado.

La joven Jennifer Cirilo de 24 años sorprendió a todos al interpretar el tema "Amor Ilegal", Emmelyne Cardenas de 25 años cantó la canción "Me emborracharé", Nallely Sánchez de 22 años interpretó el famoso tema "Mix Selva", Marlett Moreno de 18 años cantó "Quien no lloró por amor" y finalmente, Fiorella Caballero de 17 Años interpretó el sencillo "Me equivoqué".

Un jurado de lujo en casting de Papillón

En esta ocasión, la agrupación de cumbia llego hoy para escuchar a las cinco finalistas que llegaron a la parte final de este gran casting nacional. Es así como se tuvo la presencia de un jurado de lujo conformado por Dilbert Aguilar, Pedro Loli, Brunella Torpoco, Ruth Karina y Giulliana Rengifo.

Cada una de las participantes le tocó una canción al azar que interpretaron, donde fue calificada por un puntaje del 1 al 10 y donde dos de los jurados tenían un voto oculto. En esta edición del programa, las cinco cantaron y recibieron su puntaje.

La participante que tuvo más puntaje será la próxima cantante de Papillón y en esta edición, cada una estuvo dando lo mejor en sí bailando y cantando. Donde cada una sorprendió con su talento y mucho esfuerzo para ser la ganadora.

La gran final del casting de la agrupación de Papillón se realizó hoy, pero mañana se anunciará quién será la ganadora. Como se recuerda han competido más de 800 personas en este concurso nacional y que se realizó en vivo por el programa de 'Mande Quien Mande'. ¿Quién se convertirá en la próxima voz de la delantera?