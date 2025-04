¡Cumbia con sentimiento! Dilbert Aguilar presenta su nuevo tema "Dos Corazones" en El Súper Show

Dilbert Aguilar llegó con toda su alegría a El Súper Show de la Karibeña para presentar su nuevo tema "Dos Corazones". El cantante no solo puso a bailar a todos, sino que también contó detalles de esta canción que guarda un significado especial para él.

Dilbert Aguilar presenta "Dos Corazones" en El Súper Show

El querido cantante de cumbia Dilbert Aguilar estuvo este martes 8 de abril en El Súper Show de la Karibeña, donde presentó su nuevo tema titulado "Dos Corazones". Con mucha alegría, compartió detalles de esta canción que promete hacerse un éxito en todas las pistas de baile.

Desde el arranque del programa, ChiquiWilo, locutor de El Súper Show, anunció con emoción: "Nos ha traído una canción nuevecita".

Dilbert Aguilar explicó que esta canción no es cualquier tema, pues es una de sus favoritas que decidió renovar.

"Sí, hemos hecho una canción. Te voy a contar. Es una recopilación de éxitos, porque esa canción también la grabé más o menos hace 20 años. Ahorita con nuevos sonidos, más arreglitos. Yo le tengo mucho cariño. ¿Quién no se ha enamorado dos veces?", contó Dilbert, sacando risas en la cabina.

El comentario desató la complicidad de ChiquiWilo, quien confesó algo que dejó a muchos sorprendidos y desató la risa de los presentes.

"Yo me he enamorado más de dos veces", dijo ChiquiWilo. Aprovechando el momento, Dilbert lanzó la pregunta del millón: "¿Se puede amar a dos?". Con sinceridad, ChiquiWilo respondió: "Yo creo que sí", a lo que Dilbert no dudó en apoyar: "Yo también creo que sí", expresó entre carcajadas.

Dilbert Aguilar y la reflexión que causó revuelo

La conversación escaló a otro nivel y Dilbert se animó a dejar una reflexión sobre el amor que dio que hablar.

"A mí me han contado que tú puedes querer a dos o a muchas, pero solo puedes amar a una", soltó el cantante.

Entre bromas y risas, Dilbert también destacó que detrás de cada tema hay esfuerzo y cariño. Por eso, presentó en vivo su nueva canción "Dos Corazones", y no dudó en cantarla para los oyentes:

"Estoy confundido con dos cariños

y me doy vueltas y vueltas

y que me voy hacer

y me doy cuenta que ya no se puede querer

y solamente a una se puede amar..."

Con este estreno, Dilbert Aguilar vuelve a conquistar al público cumbiambero. "Dos Corazones" promete sonar fuerte en las radios y poner a bailar a todos en cada fiesta. ¡La cumbia sigue sonando con fuerza gracias a Dilbert!