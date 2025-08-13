Leslie Shaw arremete contra Marisol por su próximo tema y advierte a Chechito: "Si me lo cruzo, le meto un lapo"

Desde hace meses, Leslie Shaw se ha enfrentado a varios artistas de la cumbia y arremetidos en su contra. Ahora, Marisol estaría pronto a lanzar un tema como indirecta a la 'gringa' y Chechito dio algunas declaraciones, pero la intérprete de 'Faldita' responde con todo.

Leslie Shaw advierte a Chechito

El programa de 'Amor y Fuego' fue en busca de las declaraciones de Leslie Shaw tras el mensaje de Chechito en el programa de La Chola Chabuca, donde afirma que no le tiene miedo a la 'gringa'. Es así como la artista responde si su pareja El Prefe llegaría al Perú para responderle al cantante de chicha, pero lo niega.

"¿Prefe va a venir a meterle su chiquita?", le pregunta el reportero, y la cantante responde: "No, mi Prefe está trabajando en Los Ángeles. Igual si yo me lo cruzo, le voy a meter un lapo de todas maneras". Aunque deja en claro que las acciones de Chechito en las últimas semanas no lo dejará pasar por alto.

Opina de la próxima canción de Marisol

Durante esta entrevista, Leslie Shaw también fue consultada sobre el nuevo lanzamiento que realizará Marisol en una colaboración con otra artista peruana. Como se recuerda, la 'Faraona' anunció que pronto estrenará 'Mala Amiga' y sería una respuesta a la 'gringa' por la letra de aquel sencillo que dio como avance por medio de sus redes sociales.

Ante la consulta, la prometida de El Prefe decide responder con una sonrisa al escuchar el nombre de este nuevo tema que lanzará la cantante de cumbia y no duda en mandarle un tremendo dardo a la intérprete de "La Escobita".

"¿Qué opinas de Marisol que está haciendo una nueva canción que dice 'Mala Amiga'?", le preguntan a Leslie y responde: "Ojalá no sea tan horrible el videoclip como los que ella hace".

Este enfrentamiento de Leslie Shaw con varios artistas de la cumbia ha causado que varios seguidores tomen lados dentro de la música. Hasta el momento ha tenido enfrentamientos con la menos 5 cantantes peruanos, quienes fueron calificados por la 'gringa' ya sea por su cuerpo, producciones y más.

Ahora, la joven cantante afirma no quedarse tranquila tras las declaraciones y supuestas indirectas de sus excompañeros de la cumbia peruana. Según Leslie Shaw advirtió a Chechito que le responderá con un lapo si se lo llega a cruzar en algún evento, y sobre Marisol arremetió sobre su próximo video.