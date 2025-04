Elías Montalvo revela que aún extraña a Peter Fajardo y su familia lo apoya: "Siempre fue muy caballero"

Elías Montalvo volvió a acaparar la atención del público tras su participación en El Valor de la Verdad. Durante el programa, el ex chico reality sorprendió al confesar que aún extraña a su expareja, el productor de Esto es Guerra, Peter Fajardo.

La revelación se dio cuando uno de sus acompañantes activó el botón rojo para evitar que Elías respondiera si se había enamorado de Peter. En su lugar, Beto Ortiz lanzó una nueva pregunta: "¿Extrañas a Peter Fajardo?". Sin dudarlo, Elías respondió que sí, generando gran emoción en el set.

Elías asistió al programa acompañado de su madre y dos amigos cercanos, quienes no solo respaldaron sus respuestas, sino que también se animaron a compartir sus impresiones sobre la antigua relación que mantuvo con el productor del exitoso programa juvenil.

Los tres invitados recordaron con cariño los momentos que vivieron junto a Elías y Peter, asegurando que el productor fue siempre una buena persona. Destacaron que no solo fue cercano al exguerrero, sino también a su entorno familiar.

La más emocionada fue Zaida Estrella, madre de Elías, quien elogió la calidad humana de Peter Fajardo y expresó que le hubiera gustado que su hijo continúe con él. Su intervención dejó en claro el aprecio que mantiene por el productor.

Elías, por su parte, precisó que ya no tiene sentimientos amorosos hacia Peter, pero sí extraña la persona que fue y los momentos compartidos. Sus palabras reflejaron nostalgia, pero también un proceso de madurez emocional tras la ruptura.

En una de las preguntas más esperadas de la noche, Beto Ortiz le preguntó a Elías sobre su relación con Mario Irrivarren durante su paso por 'Esto es Guerra'. Montalvo confirmó que no solo fue Irrivarren quien lo ignoró, sino que varios otros participantes también lo hicieron. Sin embargo, el influencer aclaró que esto no le afectó personalmente.

"No solo él, fueron varios participantes. Yo siempre he sido muy jovial, pero había un grupo que no se dejaba conocer, entre ellos estaba Mario, Said Palao, Karen Dejo, Melissa Lossa", relató.