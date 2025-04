Mario Irivarren responde a las acusaciones de Elías Montalvo en 'El Valor de la Verdad': ¿Qué dijo?

La polémica estalló antes del estreno del próximo episodio de 'El valor de la verdad', donde Elías Montalvo asegura haber sido víctima de bullying por parte de Mario Irivarren durante su paso por Esto es Guerra. Frente a estas fuertes declaraciones, Irivarren no se quedó callado y salió al frente para desmentir cualquier conflicto con su excompañero de reality.

A través de su programa de YouTube 'Good Time', Mario Irivarren aseguró que nunca existió un enfrentamiento con Elías Montalvo. El exchico reality señaló que ambos siempre mantuvieron una relación cordial y que se sorprendió al escuchar las declaraciones.

"De gratis me han metido porque hasta donde yo recuerdo jamás tuve un problema con Elías ni lo traté mal, no me acuerdo de nada de eso", expresó.