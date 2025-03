Dilbert Aguilar consternado por la muerte de Paul Flores y las extorsiones: "Uno vive asustado"

La cumbia se encuentra de luto por la repentina pérdida del cantante Paul Flores 'El Ruso'. Ante esto, varios artistas han alzado su voz por la falta de acciones del gobierno contra la delincuencia y Dilbert Aguilar reveló que sufre de extorsiones todo el tiempo.

Dilbert Aguilar consternado por Paul Flores

A través de una llamada en el programa de Ricardo Rondón, el artista Dilbert Aguilar estuvo expresando su pena y preocupación tras el ataque al bus de Armonía 10 que se llevó la vida del cantante Paul Flores, más conocido como 'El Russo'. Así mismo, comenta que si ha tenido el placer de conocer al integrante del grupo de cumbia.

"Consternado, ya un poco desesperado por todo lo que está pasando, ahora nos tocó al ambiente musical (...) Nos cruzamos por escenarios, canales de televisión, nos conocemos todos, algunos somos amigos, otros conocidos. El tiene un trayectoria tremenda, más de 25 años en el ambiente musical", expresó.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | En conversación con Exitosa, el reconocido cantante de cumbia Dilbert Aguilar aseguró sentirse "consternado" tras el asesinato de Paul Flores cuando se trasladaba después de haber culminado un concierto en Jicamarca.



pic.twitter.com/fUvjSV8LD7 — Exitosa Noticias (@exitosape) March 17, 2025

Sufre de extorsiones

En medio de esta ola de delincuencia, no es la primera vez que Dilbert Aguilar revela que viene sufriendo de extorsiones y que esto no ha parado. Incluso, el cantante comenta que no va a ciertas ciudades por las extorsiones que recibe.

"Todas las semanas, uno vive con incertidumbre, asustado, preocupado, ya no puedes trabajar como deber ser. Hay lugares que ya uno no visita porque dicen 'hermano, aquí tu cabeza está pedida, si quieres cantar acá tienes que pagar tu derecho de piso, todos estamos pasando por eso", expresó.

Así mismo, el cantante de cumbia revela que hay todo tipo de extorsiones que recibe. En su caso, hay veces que le piden una 'colaboración' a estar personas inescrupulosas y cuando no lo hace le envían amenazas contra su vida.

"Hay diferentes formas de extorsión, uno que te pide 'padrino, una colaboración para acá, para unos politos, víveres, un yape', ellos se acostumbran y piden todas las semanas y meses. (...) hay unas veces que no tienes para ti y te están extorsionando todos los días, cuando ya no piensa a contestar la llamada, empieza la otra cara, 'mira que yo tengo gente para acá, tengo una bala para ti, ya no te vas a ir a UCI, sino a cajón'", cuenta.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | En conversación con Exitosa, el reconocido cantante y compositor de cumbia Dilbert Aguilar reveló también ser víctima de las extorsiones dentro del mundo de los artistas. "Yo creo que todos estamos pasando por esto", sostuvo.



pic.twitter.com/ZT8nmyQYBq — Exitosa Noticias (@exitosape) March 17, 2025

Finalmente, Dilbert Aguilar expresa que como artista y el resto de agrupaciones del país vienen pasando por estos momentos difíciles durante todo el tiempo. Por ello, expresó sus condolencias por la pérdida de Paul Flores de Armonía 10, tras el ataque de extorsionadores.